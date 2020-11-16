Güçlü bağışıklık için çözüm “bentonit kili” Bentonit Uzmanı Hamit Tecer: “Korona için kullanılmalıdır

Osmanlı döneminde Tin-i Mahtum, “Mühürlenmiş Toprak” adı verilen adıyla salgın
hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kullanılan “bentonit kili” karantina
günlerinde tekrar insanların ilgisini çekti.
Çağın hastalıklarının incelenmesinde bir önceki yüzyıla nazaran çevresel faktörler
önemli bir yer tutuyor. Solunan havada, tüketilen gıdalarda ağır metal toksinleri
olarak anılan civa, kadmiyum, benzen, kurşun gibi maddeler bulunabilir ve
metabolizmaya karışan bu tür maddeler, çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor.
Aynı şekilde endüstriyel gıdalardaki genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO),
üretimde kullanılan tarım ilaçları ve yapay şekerler de vücutta birikerek toksik
maddeye dönüşebiliyor. Vücutta biriken bu toksik maddeler sindirim sistemi
rahatsızlıklarından depresyon ve cilt sorunlarına kadar pek çok hastalığa neden
olabiliyor. Bir tür volkanik kil olan bentonit kil, içeriğindeki elektromanyetik negatif
yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına
atma özelliği ile tavsiye ediliyor.
Bağışıklığın güçlenmesi için bentonit
Bentonit kili, hem ağız yoluyla alınarak hem de cilde sürülerek kullanılabiliyor.
İçilebilir bentonit kil, vücuttaki zararlı patojenlere bağlanarak bu zararlı maddelerin
bağırsaklardan kan dolaşımına karışmasını engelliyor ve vücuttan atılımını
kolaylaştırıyor. Sıvı olarak tüketilebildiğinde kolon temizliği, mide rahatsızlıklarının
giderilmesi, mineral takviyesi ve detoks için kullanılabiliyor. Cilde uygulaması da
yapılıyor. Cilt maskesi, kil lapası, kil banyosu, saç maskesi ve diş macunu şeklinde
de kullanılabilen bentonit kil, bu şekilde kullanıldığında da deri üzerindeki ve ağız
içindeki toksinlere bağlanarak bölgenin temizlenmesini sağlıyor.
Osmanlı salgın hastalıklar başladıktan sonra vücut bentonit kili ile güçlendirilirdi
Salgın hastalıklar döneminde Osmanlı hekimlerinin ilk aldıkları önlem vücudun
bentonit ile kuvvetlendirilmesiydi. Salgın hastalıklarda bedenin kendi kuvvetlerinin
kullanılması çok eskiden beri öncelikle başvurulan bir önlemdi. Korunmada öncelik
‘tini mahtum’ dedikleri kil toprağıydı. Bugün bentonit kili denen ilaç olarak
kullanılan beyaz kil salgın başlar başlamaz ilaç olarak kullanılmaya başlanıyordu. Bu
killer hap şekline getirilerek satılırdı. Osmanlı hekimleri salgınlarda her gün ara
verilmeden yarım kil tabletini içmeyi tavsiye ederlerdi.
Bentonit Uzmanı Hamit Tecer: “Korona için kullanılmalıdır”
Bentonitin tüm virüslere karşı etkin olduğunu belirten Bentonit Uzmanı Maden
Mühendisi Hamit Tecer, “Bentonit çok yüksek negatif iyon özelliği taşıdığı için,
içerisinde bulunan pozitif yüklü patojenlerin zararlı bakterileri ve tüm virüsler
mıknatıs gibi çekerek vücuttan atma kabiliyeti çok yüksektir. Bu yüzden virüssel
tedavilerde geniş olarak kullanılıyor. Tabii, bu biz söylemimizi ispat etmemiz için
elimizde bir delil olması gerekir. Nanobit bentonit AIDS, kuş gribi ve gripte etkili
olma ihtimalleri araştırıldığında bentonitin etkili olduğunu gösteriyor. Bentonit
kilinin ve nanotik boyutunun küçük olduğunu biliyoruz. Bu kil yüzde 99,5 AIDS
mikrobuna karşı direnç sağladığını ve vücut içerisindeki mikropları mıknatıs gibi
dışarı atıyor ve dolayısı ile insanın hasta olmasını önlüyor. AIDS virüsünde
içerisinde bulunan maddeler korona virüsüne çok benzediği için bu bentonit
ondada etkili olabilir. Bu nedenle bentonitin korona virüsünde çok etkili olacağını
düşünüyorum. Bentonit kili virüsleri sadece vücuttan attığı için değil aynı zamanda
toksin, ağır metal, radyasyon, bakteri ve enfeksiyona karşı da çok etkili olduğunu
görmekteyiz. Yani bentonit içen insanlarımızda duyarlılık, dirençlilik çok fazla
artar” dedi.
“Bentonite hak ettiği değeri vermeliyiz”
Bentonitin tüm dünyada özellikle Amerika’da tedavi edici ve bağışıklığı güçlendirici
yönüyle ön planda olduğunu ve Türkiye’de de bu yönünü ön plana çıkarmak için
çalışmalar yaptığını belirten Hamit Tecer, “Dünyada bentoniti sağlık alanında
kullanan 30'dan fazla marka var. Ülkemizde Bentonit kilini Gıda Tarım
Bakanlığı’ndan takviye edici gıda izni alarak üreten şirketler
bulunmaktadır.Bentonit kilini kullanmak isteyenler için muhakkak bu izinli
ürünlerden kullanılması tavsiye ederim. Aynı zamanda bentonit kilinin ihracatını da
yapmaktayız. Dünya bentonit rezervinin yüzde 70-80’i Ünye-Fatsa bölgesinde
bulunmaktadır. Hammadde olarak 40’dan fazla ülkeye gönderim sağlamaktayız.
Ayrıca gıda bentoniti de Amerika'ya göndermek için FDA onaylı bir sertifikamız da
bulunmaktadır” dedi.