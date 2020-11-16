Güçlü bağışıklık için çözüm “bentonit kili” Bentonit Uzmanı Hamit Tecer: “Korona için kullanılmalıdır

Osmanlı döneminde Tin-i Mahtum, “Mühürlenmiş Toprak” adı verilen adıyla salgın

hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kullanılan “bentonit kili” karantina

günlerinde tekrar insanların ilgisini çekti.

Çağın hastalıklarının incelenmesinde bir önceki yüzyıla nazaran çevresel faktörler

önemli bir yer tutuyor. Solunan havada, tüketilen gıdalarda ağır metal toksinleri

olarak anılan civa, kadmiyum, benzen, kurşun gibi maddeler bulunabilir ve

metabolizmaya karışan bu tür maddeler, çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor.

Aynı şekilde endüstriyel gıdalardaki genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO),

üretimde kullanılan tarım ilaçları ve yapay şekerler de vücutta birikerek toksik

maddeye dönüşebiliyor. Vücutta biriken bu toksik maddeler sindirim sistemi

rahatsızlıklarından depresyon ve cilt sorunlarına kadar pek çok hastalığa neden

olabiliyor. Bir tür volkanik kil olan bentonit kil, içeriğindeki elektromanyetik negatif

yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına

atma özelliği ile tavsiye ediliyor.

Bağışıklığın güçlenmesi için bentonit

Bentonit kili, hem ağız yoluyla alınarak hem de cilde sürülerek kullanılabiliyor.

İçilebilir bentonit kil, vücuttaki zararlı patojenlere bağlanarak bu zararlı maddelerin

bağırsaklardan kan dolaşımına karışmasını engelliyor ve vücuttan atılımını

kolaylaştırıyor. Sıvı olarak tüketilebildiğinde kolon temizliği, mide rahatsızlıklarının

giderilmesi, mineral takviyesi ve detoks için kullanılabiliyor. Cilde uygulaması da

yapılıyor. Cilt maskesi, kil lapası, kil banyosu, saç maskesi ve diş macunu şeklinde

de kullanılabilen bentonit kil, bu şekilde kullanıldığında da deri üzerindeki ve ağız

içindeki toksinlere bağlanarak bölgenin temizlenmesini sağlıyor.

Osmanlı salgın hastalıklar başladıktan sonra vücut bentonit kili ile güçlendirilirdi

Salgın hastalıklar döneminde Osmanlı hekimlerinin ilk aldıkları önlem vücudun

bentonit ile kuvvetlendirilmesiydi. Salgın hastalıklarda bedenin kendi kuvvetlerinin

kullanılması çok eskiden beri öncelikle başvurulan bir önlemdi. Korunmada öncelik

‘tini mahtum’ dedikleri kil toprağıydı. Bugün bentonit kili denen ilaç olarak

kullanılan beyaz kil salgın başlar başlamaz ilaç olarak kullanılmaya başlanıyordu. Bu

killer hap şekline getirilerek satılırdı. Osmanlı hekimleri salgınlarda her gün ara

verilmeden yarım kil tabletini içmeyi tavsiye ederlerdi.

Bentonit Uzmanı Hamit Tecer: “Korona için kullanılmalıdır”

Bentonitin tüm virüslere karşı etkin olduğunu belirten Bentonit Uzmanı Maden

Mühendisi Hamit Tecer, “Bentonit çok yüksek negatif iyon özelliği taşıdığı için,

içerisinde bulunan pozitif yüklü patojenlerin zararlı bakterileri ve tüm virüsler

mıknatıs gibi çekerek vücuttan atma kabiliyeti çok yüksektir. Bu yüzden virüssel

tedavilerde geniş olarak kullanılıyor. Tabii, bu biz söylemimizi ispat etmemiz için

elimizde bir delil olması gerekir. Nanobit bentonit AIDS, kuş gribi ve gripte etkili

olma ihtimalleri araştırıldığında bentonitin etkili olduğunu gösteriyor. Bentonit

kilinin ve nanotik boyutunun küçük olduğunu biliyoruz. Bu kil yüzde 99,5 AIDS

mikrobuna karşı direnç sağladığını ve vücut içerisindeki mikropları mıknatıs gibi

dışarı atıyor ve dolayısı ile insanın hasta olmasını önlüyor. AIDS virüsünde

içerisinde bulunan maddeler korona virüsüne çok benzediği için bu bentonit

ondada etkili olabilir. Bu nedenle bentonitin korona virüsünde çok etkili olacağını

düşünüyorum. Bentonit kili virüsleri sadece vücuttan attığı için değil aynı zamanda

toksin, ağır metal, radyasyon, bakteri ve enfeksiyona karşı da çok etkili olduğunu

görmekteyiz. Yani bentonit içen insanlarımızda duyarlılık, dirençlilik çok fazla

artar” dedi.

“Bentonite hak ettiği değeri vermeliyiz”

Bentonitin tüm dünyada özellikle Amerika’da tedavi edici ve bağışıklığı güçlendirici

yönüyle ön planda olduğunu ve Türkiye’de de bu yönünü ön plana çıkarmak için

çalışmalar yaptığını belirten Hamit Tecer, “Dünyada bentoniti sağlık alanında

kullanan 30'dan fazla marka var. Ülkemizde Bentonit kilini Gıda Tarım

Bakanlığı’ndan takviye edici gıda izni alarak üreten şirketler

bulunmaktadır.Bentonit kilini kullanmak isteyenler için muhakkak bu izinli

ürünlerden kullanılması tavsiye ederim. Aynı zamanda bentonit kilinin ihracatını da

yapmaktayız. Dünya bentonit rezervinin yüzde 70-80’i Ünye-Fatsa bölgesinde

bulunmaktadır. Hammadde olarak 40’dan fazla ülkeye gönderim sağlamaktayız.

Ayrıca gıda bentoniti de Amerika'ya göndermek için FDA onaylı bir sertifikamız da

bulunmaktadır” dedi.