Grip mevsimi geldi peki aşı olunmalı mı?

Grip hastalığının özellikle bazı yaş gruplarında ağır seyirli olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Ağır komplikasyonlardan korunmak ve hastalıkları hafif geçirmek için mutlaka grip aşısı olmalıyız.” dedi. Grip aşısının Eylül, Ekim aylarından itibaren yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Dilek Leyla Mamçu aşının zamanında yapılıp gerekli bağışıklık oluşturulursa başarı oranının son derece yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, grip aşı hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı.

“Aşıya karşı ciddi derecede alerjisi olmuş ve yumurtaya ciddi alerjisi olan kişiler dışında herkese grip aşısı yapılabilir.” diyen Dr. Mamçu, aşının içerisindeki maddelerin diğer aşılardan herhangi bir farkının olmadığını söyledi.

Grip, ölümlere bile neden olabiliyor

Grip aşısı yaptırmanın önemini anlatan Dr. Mamçu, şunları kaydetti:

“Grip her yıl dünyada 300-500 milyon kişinin hastalandığı, yaklaşık 200-300 bin kişinin ölümüne neden olan bir virüs hastalığı. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu da aşı olmak. Bu nedenle grip aşısı olmalıyız. Grip bildiğimiz bir hastalık olmakla beraber her yıl değişik şekillerle karşımıza çıkıyor. Grip hastalığı özellikle bazı yaş gruplarında ağır seyirli geçiriliyor. Özellikle küçük çocuklarda orta kulak iltihabı, zatürre, bademcik gibi enfeksiyonlara neden oluyor. Bazen hastaneye yatış olduğunu biliyoruz. Ayrıca erişkinlerde, başka hastalığı olan kişilerde çok daha ağır zatürrelere hatta ölümlere neden olabildiğini biliyoruz. Ağır komplikasyonlar korunmak ve hastalıkları hafif geçirmek için mutlaka grip aşısı olmalıyız.”

Grip mevsimi Ekim ayında başlıyor

Dr. Mamçu, Türkiye’de grip hastalığının seyrinin, ulusal takip etme sistemiyle Dünya Sağlık Örgütünün verileriyle ortak bir şekilde takip edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

“Grip mevsimi bizim ülkemizde Ekim ayında başlar, Aralık aylarında artarak Nisan - Mayıs aylarında sonlanır. Dolayısıyla grip aşısının Eylül, Ekim aylarından itibaren yapılması gerekir. Eğer bu aşı zamanında ve yeterince yapılıp gerekli bağışıklık oluşturulursa başarı oranı son derece yüksektir. Yüzde 70, 80’in üzerinde bu yıla ait influenza virüsünden korumayı sağlar. Risk grubunda olup aşılarını tamamlamamış kişilerin Ocak, Şubat aylarına kadar aşı yaptırabilmeleri mümkün ve yaptırmaları gerekli.”

Dr. Dilek Leyla Mamçu, grip hastalığına neden olan virüsün her yıl değiştiğini bu nedenle de her yıl grip aşısını yeniden olmak gerektiğini vurguladı.

6 aydan büyük herkese uygulanabilir

“Grip aşısı 6 ay dan büyük herkese uygulanabilir ancak hastalığı ağır geçirme ihtimali olan kişiler ile o kişilere bakım veren kişilere ve sağlık çalışanlarına öncelikli olarak aşı yapılmalı.” diyen Dr. Mamçu, şu bilgileri verdi:

“Grip aşısı, 6 aylıktan 5 yaşa kadar bütün çocuklarda, özellikle küçük çocuklarda orta kulak iltihabı, zatürre gibi viral hastalıklar olduğu için son derece önemli. Gebeliğinin 2. ya da 3. ayında olan gebeler, 65 yaş üstündeki yetişkinler, kronik astım hastalığı dahil olmak üzere akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve kronik böbrek yetmezliği olanlar, diyabet dahil metabolik hastalıkları olanlar, bağışıklık yetmezliğini tetikleyecek bazı ilaçlar kullananlar ya da bağışıklık yetmezliği olanlar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin kullanan kişiler ile vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan obez kişilerin hastalığı geçirdiklerinde komplikasyon geçirme risklerinin yüksek olduğu biliniyor. Bu nedenle öncelikle bu kişilerin aşılanmaları gerekiyor. Bir başka aşılanması gereken grup da komplikasyonları ağır geçiren kişilere bakım veren kişiler.”

Ülkemizde influenza A ve B tiplerine ait 4 aşı var

Dr. Dilek Leyla Mamçu, ülkemizde influenza A ve B tiplerine ait 4 aşı bulunduğunu kaydederek, “Şu anda piyasada bulunan ve sağlık bakanlığımızın belirlediği sırayla risk grubunda olan kişilere yılda bir defa olmak üzere herhangi bir hekim tarafından reçetelendiği takdirde bu aşı SGK tarafından karşılanarak uygulanmakta.” dedi.

Grip aşılarının Covid-19 aşıları ile birlikte uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığını da dile getiren Dr. Mamçu, “Farklı bir zaman diliminde uygulanabilir fakat risk grupları hemen hemen aynı olduğundan ve bu kişilerin bir kez daha sağlık kuruluşuna gelmemesi için geldiklerinde her iki aşıyı olmalarında bir sakınca yok.” diye sözlerini tamamladı.