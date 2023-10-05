Grip ile alerji arasındaki farkları gösteren işaretler neler ?

Özellikle alerjik belirtilerinin soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ve bu nedenle de tedavide gecikme olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde grip ve alerji arasındaki farkları anlattı.

Gripse;

Yüksek ateş: Grip genellikle yüksek ateşle başlar, alerji genellikle ateşe neden olmaz. Hızlı başlangıç: Grip belirtileri ani ve hızlı bir şekilde başlar, genellikle birkaç saat içinde şiddetlenir. Kas ağrıları: Grip sırasında kas ağrıları ve vücut ağrıları yaygındır. Alerjide bu tür ağrılar genellikle yoktur. Halsizlik ve yorgunluk: Grip, ciddi halsizlik ve yorgunluk hissi ile ilişkilendirilir. Baş ağrısı: Şiddetli baş ağrıları grip belirtilerine eşlik edebilir, alerjide ise bu tip baş ağrıları pek görülmez. Öksürük ve boğaz ağrısı: Grip, öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu belirtileriyle ilişkilendirilebilir. Burun akıntısı ve tıkanıklık: Grip, burun akıntısı ve tıkanıklığına yol açabilir, ancak genellikle bu belirtiler daha hafif ve yoğunluğu azdır.

Alerjiyse;