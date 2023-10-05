Grip ile alerji arasındaki farkları gösteren işaretler neler ?
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Mevsim itibariyle hastalıklar da artış gösteriyor. Kimileri hapşırıyor, öksürüyor, kimileri ateşler içinde evde yatıyor. Peki ama gerçekten grip mi, yoksa alerjik bir atak mı? Hastalığa doğru teşhis konuyor mu?
Özellikle alerjik belirtilerinin soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ve bu nedenle de tedavide gecikme olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde grip ve alerji arasındaki farkları anlattı.
Gripse;
- Yüksek ateş: Grip genellikle yüksek ateşle başlar, alerji genellikle ateşe neden olmaz.
- Hızlı başlangıç: Grip belirtileri ani ve hızlı bir şekilde başlar, genellikle birkaç saat içinde şiddetlenir.
- Kas ağrıları: Grip sırasında kas ağrıları ve vücut ağrıları yaygındır. Alerjide bu tür ağrılar genellikle yoktur.
- Halsizlik ve yorgunluk: Grip, ciddi halsizlik ve yorgunluk hissi ile ilişkilendirilir.
- Baş ağrısı: Şiddetli baş ağrıları grip belirtilerine eşlik edebilir, alerjide ise bu tip baş ağrıları pek görülmez.
- Öksürük ve boğaz ağrısı: Grip, öksürük ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu belirtileriyle ilişkilendirilebilir.
- Burun akıntısı ve tıkanıklık: Grip, burun akıntısı ve tıkanıklığına yol açabilir, ancak genellikle bu belirtiler daha hafif ve yoğunluğu azdır.
Alerjiyse;
- Alerjen maruziyeti: Alerji semptomları, bir alerjenle temas sonucu ortaya çıkar. Örneğin, polen alerjisi mevsimsel olarak belirir.
- Kaşıntı: Alerji, kaşıntıya, özellikle gözlerde, burunda ve boğazda kaşıntıya neden olabilir.
- Sık tıkanıklık: Alerjiler sık burun tıkanıklığına ve burun akıntısına yol açar.
- Göz sulanması ve kızarıklık: Alerjiler sık göz sulanması ve kızarıklığına neden olur.
- Öksürük: Alerjik öksürük genellikle kuru ve tahriş edici olabilir.
- Alerji sezonları: Alerji semptomları belirli mevsimlerde veya belirli alerjenlere maruz kaldığınızda belirir.
- Cilt belirtileri: Alerjiler bazen ciltte döküntülere, kuruluğa veya kaşıntıya yol açabilir.
- Ateş yokluğu: Alerjiler genellikle ateşe neden olmazlar. Ateş grip gibi viral enfeksiyonların bir belirtisi olabilir.
Kaynak:
Sağlık