Gribi Önleyebilirsiniz! Ama Bunlara Dikkat Edin!

Havaların ciddi şekilde soğumasıyla grip vakaları da daha sık görülüyor. İnsanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi ve influenza virüsünün soğuk havada daha uzun süre canlı kalabilmesi gibi faktörler grip vakalarını bu dönemde artırıyor. Solunum ve dolaşım sistemini etkilemesinin yanı sıra tüm organlarda zarara da neden olabilen grip, özellikle ileri yaşlarda, yeni doğanlarda, bağışıklık sisteminin zayıfladığı kronik hastalıklarda, dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarında son derece ağır sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Mevsimsel gribin genellikle influenza A ve B virüsleri nedeniyle ortaya çıkan bir solunum enfeksiyonu olduğunu belirten Bir Adım Sağlık’ın Genel Müdürü Ayşe Şengel, mevsimsel gribe dair önemli bilgiler veriyor. Grip vakalarında önceki yıllara göre çok belirgin bir artış olduğunu da vurgulayan Şengel, grip mevsimi boyunca hastanelerde artan hasta sayısı, sağlık personelinin artan iş yükü ve ilaç stoklarındaki talep artışı gibi etkilerle sağlık sisteminin olumsuz etkilenebileceğini de unutmayarak önlem alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik varsa dikkat!

Gribin en yaygın belirtilerinin yüksek ateş, titreme, kas ağrıları, baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve genel halsizlik olduğunu anlatan Bir Adım Sağlık’ın Genel Müdürü Ayşe Şengel, gribe karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor: “Grip aşısı olmak, sık sık elleri yıkamak, hasta kişilerle teması sınırlamak, kalabalık ortamlardan kaçınmak başlıca önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca beslenmenize dikkat edip, yeterince uyumanız, vitamin takviyeleri kullanmanız bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak açısından önem taşıyor. Grip genellikle havadan damlacıklar yoluyla bulaşır. Bu nedenle kişisel hijyene dikkat etmek, aksırırken veya öksürürken ağız ve burun kapatmak da son derece önemli.”

Grip virüsü sürekli değişiyor

Grip virüsünün sürekli değiştiğini ve bu durumun bağışıklık sistemine yönelik yeni bir tehdit oluşturduğunu hatırlatan Şengel, “Bu durum, daha önce maruz kalınan grip virüslerine karşı edinilen bağışıklığın mevcut virüse karşı etkili olmasını zorlaştırır. Bu nedenle, her yıl güncellenen grip aşısı influenza virüslerine karşı koruma sağlar. Aşının etkinliği yıldan yıla değişebilir, ancak genellikle hastalığın şiddetini azaltır ve komplikasyon riskini düşürür. Bireylerin hastalığı yayma ve toplumda grip salgınlarını kontrol etme konusunda önemli bir rol oynayan grip aşısı, özellikle daha yüksek risk altındaki yaşlılar, bebek ve çocuklar, hamile kadınlar, sağlık çalışanları, bağışıklığı zayıflamış ve kronik sağlık sorunları olan kişiler için önerilir” diyor.