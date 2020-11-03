'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Muş İl Sağlık Müdürlüğünün sağladığı imkanlar çerçevesinde hastalar için her türlü fedakarlığı gösteren doktorlar, gençler başta olmak üzere herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istiyor.

Pandemi servisine dönüştürülen birimlerde görev yapan Öcal ve Yıldıran, bir yandan taburcu ettikleri hastaların mutluluğunu yaşarken diğer yandan da kaybettikleri hastaların üzüntüsünü yaşıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Öcal, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin başından bu yana Kovid-19'un her aşamasında görev yaparak hastaların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini söyledi.

Kovid-19'da yaşanan nefes darlığının diğer hastalıklardaki nefes darlığına benzemediğini vurgulayan Öcal, bir hekim olarak karşısında boğulan bir hastayı görüp ona hiçbir şey yapamamanın çaresizliğini yaşamanın ağır bir yük olduğunu belirtti.

Kullandıkları ilaçların, bazı hastalarda olumlu etki yarattığını, bazılarında da sonuç vermediğini anlatan Öcal, şöyle konuştu:

"40-50 yaşlarında, hiçbir hastalığı olmamasına rağmen kaybettiğimiz hastalarımız var. Onları kaybettiğimizde yaşadığımız üzüntüyü inanın anlatamam. Aile yakınları kadar biz de üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımız maske, sosyal mesafe ve el temizliğine dikkat etmediği için Kovid-19 oluyor. Bunun akabinde ölümle sonuçlanan bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Bu gerçekten çok yıpratıcı. Dünyada denenen birçok tedavi yöntemi var. Bu tedavileri ülkemizde de uyguluyoruz. Sabahtan akşama kadar hastanedeyiz. Yoğun bakımda 24 saat nöbet tutuyoruz. Yeri geliyor hastaların başından ayrılmıyoruz. Hekimler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz."

Hastaların iyileşebilmesi için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Öcal, insanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla salgının kontrol altına alınabileceğine, daha çok insanın ölmeyeceğine dikkati çekti.