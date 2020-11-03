Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz
Deprem konutlarının inşasına bir ay...
'Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması' önerisi kabul edildi
'Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili...
Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden 'Türk bayrağı' hassasiyeti
Enkaz çalışmalarında kurtarma ekibinden 'Türk...
İzmir'deki depremde can kaybı 107'ye yükseldi
İzmir'deki depremde can kaybı 107'ye...
Avusturya'daki terör saldırısında 2 vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti
Avusturya'daki terör saldırısında 2 vatandaşımız...

'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Muş Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gonca Öcal ve Anestezi Uzmanı Doktor Adil Akın Yıldıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına nefes olabilmek için çaba gösteriyor.

'Gözümüzün önünde hastanın günden güne kötüye gitmesi, ölmesi, bizi derinden etkiliyor'

Muş İl Sağlık Müdürlüğünün sağladığı imkanlar çerçevesinde hastalar için her türlü fedakarlığı gösteren doktorlar, gençler başta olmak üzere herkesten maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermesini istiyor. 

Pandemi servisine dönüştürülen birimlerde görev yapan Öcal ve Yıldıran, bir yandan taburcu ettikleri hastaların mutluluğunu yaşarken diğer yandan da kaybettikleri hastaların üzüntüsünü yaşıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Öcal, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin başından bu yana Kovid-19'un her aşamasında görev yaparak hastaların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini söyledi.

Kovid-19'da yaşanan nefes darlığının diğer hastalıklardaki nefes darlığına benzemediğini vurgulayan Öcal, bir hekim olarak karşısında boğulan bir hastayı görüp ona hiçbir şey yapamamanın çaresizliğini yaşamanın ağır bir yük olduğunu belirtti.

Kullandıkları ilaçların, bazı hastalarda olumlu etki yarattığını, bazılarında da sonuç vermediğini anlatan Öcal, şöyle konuştu:

"40-50 yaşlarında, hiçbir hastalığı olmamasına rağmen kaybettiğimiz hastalarımız var. Onları kaybettiğimizde yaşadığımız üzüntüyü inanın anlatamam. Aile yakınları kadar biz de üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımız maske, sosyal mesafe ve el temizliğine dikkat etmediği için Kovid-19 oluyor. Bunun akabinde ölümle sonuçlanan bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Bu gerçekten çok yıpratıcı. Dünyada denenen birçok tedavi yöntemi var. Bu tedavileri ülkemizde de uyguluyoruz. Sabahtan akşama kadar hastanedeyiz. Yoğun bakımda 24 saat nöbet tutuyoruz. Yeri geliyor hastaların başından ayrılmıyoruz. Hekimler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz."

Hastaların iyileşebilmesi için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Öcal, insanların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla salgının kontrol altına alınabileceğine, daha çok insanın ölmeyeceğine dikkati çekti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.