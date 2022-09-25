Göz tansiyonu cerrahisinin etkisini artıran teknikle 100 hastayı sağlığına kavuşturdular

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Hastanesinde, glokom (göz tansiyonu) hastalığının tedavisinde kullanılan cerrahiye eklenen teknikte başarılı sonuçlar elde edildi.

İlk kez ABD'de tanımlanan kapalı yöntem "gonyoskopi yardımlı transluminal trabekülotomi" (GATT) ile yapılan minimal girişimsel glokom cerrahisi, gözü saran konjonktiva (saydam zar) ve skleraya (göz akı) dokunulmadan dikişsiz gerçekleştiriliyor.

Fakültenin Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Baykara ve ekibince yapılan uygulamada ise klasik yöntemden farklı olarak GATT cerrahisi sırasında açılan schlemm kanalının (göz sıvısı drenaj kanalı) iç duvarı ve fonksiyonel olmayan trabeküler ağı soyuluyor. Bu sayede dokuların tekrar yapışması engellenerek cerrahinin yıllar boyu etkili olması sağlanıyor.

Bu yöntemin 5 yıllık cerrahi sonuçları geçen yıl Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresi'nde (ESCRS) sunuldu.

Detayları uluslararası bir göz dergisinde de yer alan ve 7 yılda 100'den fazla hastaya uygulanan teknikte başarılı sonuçlara ulaşıldı.

Prof. Dr. Baykara, AA muhabirine, glokomun, göz içi basıncının gözün sinirine hasar verecek düzeyde olmasını ifade ettiğini söyledi.

Hastalığın hemen her yaşta görülebildiğini belirten Baykara, dünya genelinde 65 yaş üzeri insanların kör olma nedenlerinde ilk sırada gelen glokomun bebeklikte hatta anne karnında bile başlayabildiğini anlattı.

Küçük yaşlarda, yeni doğan dönemindeki glokomlarda çocuğun ışıktan kendini sakınarak, ağrısı olduğu için ağlayarak kendini ifade edebileceğini dile getiren Baykara, "Bu dönemden sonra ortaya çıkan glokomların büyük kısmında çok belirti vermez ancak 'akut glokom krizi' dediğimiz göz içi basıncının çok hızlı bir şekilde yükseldiği durumlarda yine ağrı, görme azalması, bulantı ve kusmayla giden kriz tarzında tablo görebiliyoruz. Büyük bir kısmında görme azalması başlayana kadar 'açık açılı glokom' dediğimiz türlerde genelde bir belirti ortaya çıkmıyor." dedi.