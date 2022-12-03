GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIKLARI NEDEN OLUR ?

lastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Göz çevresi problemleri nelerdir?

Göz çevresinde çeşitli etmenlere bağlı olarak cilt problemleri meydana gelir. Koyu halkalar, ince çizgiler, yağ bezesi ve göz altı torbaları başlıca problemler arasındadır. Yaşlandıkça göz problemleri daha da sıkı görülmeye başlanır ve tedavisi giderek zorlaşır. Göz çevresinde yer alan her problemin farklı sebepleri olabilir.

Göz çevresi kırışıklıkları neden olur?

Göz çevresinde görülmeye başlanan kırışıklıklar cildimizin elastikiyetini kaybetmesi sonucu oluşur. Bu elastikiyet kaybı genellikle yaşlanmanın da başlıca belirtisinden biridir fakat yaşlılık dışında da buna sebep olan nedenler vardır. Cilde esnek dokuyu sağlayan kolajen azaldığında göz çevresi de olmak üzere tüm cilt dokularında kırışıklıklar meydana gelir. Göz çevresinde bulunan kaslar en hareketli kaslardan biridir. Hayatımız boyunca aktif şekilde çalışan göz çevresi kasları, gülme, korkma, ağlama ve şaşırma gibi duygu değişimlerimize uygun olarak hareket eder. Hayatımız boyunca bir parçamız olan mimikler göz çevresi kırışıklıklarına neden olan sebeplerden biridir.Göz çevresi kırışıklıklarının oluşmasının bir nedeni de güneş ışınlarıdır. Erken yaşta göz çevresi kırışıklarının oluşmasını engellemek için dışarı çıkmadan önce güneş koruyucusu kullanmak oldukça önemlidir. Güneş koruyucusu kullanmayanların göz çevresi kırışıklıklarının daha erken oluştuğu gözlemlenmiştir.Sağlı ğımız için oldukça zararlı olan sigara aynı zamanda göz çevresi kırışıklıklarında da önemli bir faktördür. Sigara cildin elastikiyeti kaybetmesinde büyük rol oynar. Hem cildin elastikiyetini kaybetmesini hem de yapısının bozulmasına neden olan Sigara, erken yaşta kırışıklıkların oluşmasını sağlar.Hyaluronik ismi verilen asidin zamanla üretiminin azalması ve yavaşlaması göz çevresi kırışıklarına

neden olur.

Göz çevresi kırışıklıkları tedavisi nasıl olur?