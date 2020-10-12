GÖRME ALANINIZDA SİNEKLER UÇUŞUYORSA…

Birçok kişinin önemsemediği bu şikayetler, retinada yırtık veya üveit gibi ciddi göz hastalıklarının habercisi olabiliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Kemal Arıcı, görme alanında uçuşmalar, örümcek ağı gibi siyah noktalar görme ve ışık çakması gibi belirtilerin işaret ettiği göz hastalıkları konusunda bilgi verdi.



Cildiniz gibi göz yapınız da yıpranabilir

Göz içindeki en büyük alan “vitreus” denilen saydam liflerden oluşan, jöle kıvamında bağ dokusu benzeri saydam bir madde ile doludur. İlerleyen yaşla birlikte ciltte görülen kırışıklıklar gibi vitreus dokusunda da değişimler olmaktadır. Bu yapı normalde ışığı geçirir yani şeffaftır. Buradaki değişimler sonucu vitreus jelinin normal yapısı bozulmakta ve örümcek ağı şeklinde ipliklenmeler olmaktadır. Göz içine ışık girince bu yapının gölgesi retina denen görmeyi sağlayan ağ tabaka düşer ve siyah noktalar ve ağ görmemize neden olur. Bu yapı göz hareketine eşlik ettiği için yüzer cisimler de hareket eder. Özellikle açık güneşli havalarda gökyüzüne ya da açık renkli zeminlere bakıldığında görme alanında sinek uçuşmaları, siyah gri noktalar, saç tüyleri veya örümcek ağı gibi görüntülere neden olur.



Retinanız yırtılmış olabilir

Göz içinde sinek uçuşmaları genellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkmakla birlikte, yüksek derece miyop alan kişilerde, göz ameliyatları ve travma sonrasında da görülebilir. Ayrıca tüm vücut sağlığını ilgilendiren diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar da, göz içi kanamalara yol açarak sinek uçuşmalarının görülmesine neden olabilmektedir. Bu şikayetler retinada yırtık ve üveit gibi önemli göz hastalıklarının da belirtisi olabileceği için ihmal edilmemelidir.



Hamilelikten önce göz kontrolünü ihmal etmeyin

Retinal yırtık ve deliklerine müdahale edilmediği takdirde, retina iç tabakası yapışık olduğu dış katlardan tamamen ayrılabilir. Retina dekolmanı olarak tanımlanan bu durum kısmi veya genel görme kayıplarına yol açabilmektedir. Hamilelikte görülen yüksek tansiyon ve doğum sırasındaki ıkınmalar da retina dekolmanı gelişme riskini artırmaktadır. Özellikle yüksek derecede miyop olan anne adaylarının gebelik öncesi göz kontrollerini yaptırması olası olumsuz durumların önüne geçebilmektedir.



Tedavide geç kalmayın

Gözde sinek uçuşma, ışık çakması ve kurum yağması gibi tanımlanan şikayetlerin nedeninin belirlenebilmesi için uzman doktor tarafından retinanın kontrol edilmesi önemlidir. Retinada oluşan yırtık veya deliklerin hemen tespit edilip lazerle kapatılması, olası görme kaybı ve göz içi cerrahilerin önüne geçilebilmektedir. Retina muayenesinde sorun olmayan ancak sinek uçuşması şikayeti olan hastaların düzenli göz muayenesi ve takiplerini aksatmaması önerilir.