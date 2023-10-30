Göğüs hastalıklarının geleceği SOLUNUM 2023’te ele alınacak

Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin en köklü derneği olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin (TÜSAD) 45. Yıllık Kongresi SOLUNUM 2023, bu yıl 4-7 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Bu yılki teması ‘’Göğüs Hastalıklarında Gelecek’’ olarak belirlenen SOLUNUM 2023 boyunca yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuklarla göğüs hastalıklarının geleceği ve yeni gelişmeler ele alınacak.

CUMHURİYET DEĞERLERİNİN İZİNDE BİR KONGRE

SOLUNUM 2023’ün bu yıl ulusumuz için çok anlamlı bir tarihe denk geldiğini belirten TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay, şunları söyledi: “Bu yıl 100’üncü yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü bilgi ve uzmanlık derneği olarak, Cumhuriyet’in bizler için anlam ve değerinin bilincindeyiz. Bugün bilimde, sporda, sanatta adımızdan söz ettirebiliyor, uluslararası alanda başarılarımızla ülkemizi temsil ediyorsak, bunu çağdaş değerleriyle, bilim ve aklı rehber alan kalkınma politikalarıyla, toplumu ilerletmeyi hedefleyen reformlarıyla Türkiye’yi modern toplumlar arasına taşıyan Cumhuriyet’e borçluyuz. TÜSAD olarak bu yıl 45’incisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Yıllık Kongremiz SOLUNUM 2023’te bir yandan göğüs hastalıklarının gelecekteki durumunu bilimsel bir tartışma ortamında masaya yatırırken, bir yandan da bize bu bilimsel kongreleri senelerdir yapabilme ortamı sağlayan Cumhuriyet’imizin kazanım ve değerlerine saygımızı sunacağız.”

İDDİALI BİLİMSEL PROGRAMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yıl kongrenin sloganının “Cumhuriyetin izinde, bilimin ışığında, tükenmeyen nefesle!” olarak belirlendiğini aktaran SOLUNUM 2023 Başkanı Prof. Dr. Güntülü Ak, kongrenin içeriği ve programı konusunda şu bilgileri verdi: “Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen kongremizin temasını temel ilkeler olan bilim ve bilimin insan hayatındaki etkilerinden yola çıkarak belirledik. SOLUNUM 2023, sene boyu duyurularını ülkemizi kalkındıran bilim insanlarını tanıtarak yapmıştı. Bugün burada özgürce bilim ve tıp konuşabiliyorsak, bunu bilim insanlarımızın emeğine, çabasına borçluyuz. Kongre boyunca bu isimleri hatırlayacak ve kendilerine minnetlerimizi sunacağız. SOLUNUM 2023, iddialı bir bilimsel programla meslektaşlarımızı bir araya getirecek. Temasını “Göğüs Hastalıklarında Gelecek” olarak belirlediğimiz kongremizde iki konuya odaklandık. İlki; bilimsel bilginin göğüs hastalıkları alanının geleceğini ne yöne evirdiği, diğeri ise tüm dünyayı etkileyen pandemiler, göçler ve iklim krizlerinin alanımıza yapacağı etkiler. Göğüs hastalıklarını hekimlerini gelecekte ne gibi sorunların beklediğini ve bu sorulara getirilen çözüm önerilerini de detaylıca ele alacağız. Kurslarla başlayacak kongremizde üç gün boyunca yerli ve yabancı uzmanlarla dolu dolu bilim konuşacağız.”

Ak, 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen çocuklar için SOLUNUM 2023 bünyesinde hayata geçirilecek sosyal sorumluluk projesini ise şöyle özetledi; “Maalesef bu yıl ülkece büyük bir felaket yaşadık. Binlerce insanımızı kaybettik, insanlarımız evsiz, çocuklarımız okulsuz kaldı. Her şeye rağmen umut var ve bizim umudumuz, geleceğimiz çocuklar. Kongreye katılan her üyemizden deprem bölgesindeki çocuklara iletilmek üzere ilk ve orta öğretim seviyesinde en az bir kitap getirmelerini rica ediyoruz. Toplanan kitaplarla bölgede belirlediğimiz okullara kitap bağışı yapacağız.”

AMACIMIZ, MESLEĞİMİZE YENİ BİR PERSPEKTİF SUNMAK

SOLUNUM 2023 Bilimsel Komite Başkanı Doç. Dr. Cengiz Özdemir de kongrenin bu yılki amacının göğüs hastalıkları hekimleri için yeni bir perspektif sunmak olduğunu belirterek, şunları aktardı: “Bunu da cumhuriyetin kazanımlarının ışığında ve bilimin yolunda çalışarak gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kongremizin bilimsel programı işte bu bilinçle hazırlandı. Göğüs hastalıklarının geleceğini ele alacağımız oturumlarımız üç gün boyunca Cumhuriyet Salonu’nda sürecek. Mesleğimizi geleceğe taşıyacak bütün yenilik ve gelişmelere programda yer vermeye çalıştık. Bu yıl kongrede 200’ün üzerinde yerli ve yabancı bilim insanını ağırlayacağız.”