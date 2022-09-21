GİZLİ TEHLİKE; KARACİĞER YAĞLANMASI

Karaciğer yağlanmasını tetikleyen sebepler arasında kişide alkol kullanımı varsa en temel sebebin alkol olduğunu belirten Diyetisyen Mervenur Gülşen, “Eğer alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması söz konusuysa vücutta genel yağlanmanın artması, obezite, tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği buna sebep olur” diye konuştu.

Obezite hastalarında risk fazla

Dyt. Mervenur Gülşen, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının farklı hastalık gruplarında görülme oranlarını ise şu şekilde sıraladı:

Obezlerde yüzde 60-95,

Tip 2 diyabetlilerde yüzde 28-55,

Yüksek kolesterolü olanlarda yüzde 20-92 oranlarında görülmektedir.

Bel çevresinin yağlanmasına dikkat!

Erkekler ve kadınlarda karaciğer yağlanmasında farklı kriterler olduğuna dikkat çeken Dyt. Mervenur Gülşen, “Kadınlarda bel çevresi ölçümü 88 cm, erkeklerde ise 102 cm’nin üzerinde ise karaciğer yağlanması ihtimali yüksektir. Abdominal yani karın çevresi yağlanma en büyük nedenlerdendir” ifadelerini kullandı.

Şeker alımından ve kızartmalardan uzak durulmalı

Dyt. Mervenur Gülşen karaciğer yağlanmasının tedavisinde yapılması gerekenleri ise şöyle anlattı:

Eğer kişi yüksek kiloda ise mutlaka kilo vermelidir. Biz beslenme uzmanı yardımıyla haftada 0,5-1 kilo verimi idealdir.

Alkol tüketilmemelidir.

Basit şeker alımından uzak durulmalıdır. Özellikle rafine şeker içeren paketli ürünler, gazlı ve şekerli içecekler, beyaz un, beyaz ekmek, gereğinden fazla karbonhidrat alımı ve tatlandırıcılı besinler tüketilmemelidir.

Kızartma, fast food, yoğun hayvansal kaynaklı besin alımından uzak durulmalıdır.

Etin görünür deri ve yağları, sakatatlar (ciğer, işkembe, kokoreç vs.) yenmemelidir.

Aşırı kuruyemiş tüketiminden kaçınılmalı, tüketiliyorsa da çiğ olanlar tercih edilmelidir.

Günde en az 3 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketilmeli lif alımı artırılmalıdır.

Beslenmenizde özellikle enginar, maydanoz, yeşil çay ve zerdeçala yer vermeniz gerekmektedir.

Hareketsiz kalınmamalı, haftada en az 150 dakika orta tempolu bir egzersiz yapılmalıdır. (Yürüyüş, yüzme, bisiklete binmek gibi)

Siroza dönmeden belirti vermeyebilir

Karaciğer yağlanmasının siroza dönmeden genelde belirti vermeyeceğini belirten Dyt. Mervenur Gülşen, “Yağlanma sinsi ilerlediği için başlayıp başlamadığını anlamak kan testi ve ultrason muayenesi olmadan zor olabilir. Mutlaka doktor ve diyetisyenle birlikte çalışılmalı, yağlanma ilerlemeden önlem alınmalıdır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.