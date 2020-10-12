Gezegenimizin sağlığı için “Sürdürülebilir Beslenme”

Diyetisyenlerin her yıl büyük bir ilgi ile takip ettiği ve birçok alandan uzman konuşmacının yer aldığı kongrede, Yayla Agro ekibinden Diyetisyen Nihal Tunçer, “Sürdürülebilir Beslenme” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Tunçer, konuşmasında besinlerin tarladan tabağa, üretim aşamasından tüketime kadar geçirdiği süreçte, bireyler ve gezegen sağlığı üzerindeki etkilerine değindi.

Dünyamızın doğal kaynakları hızla tükenirken ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken beslenme tercihlerimiz ile hem kendi sağlığımız hem de gezegenimizin sağlığını korumak elimizde. Yayla Agro’nun gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflediğini belirten Diyetisyen Nihal Tunçer, sanal ortamda düzenlenen 9. Ulusal Sağlıklı Yaşam E-Kongresi’ndeki “Sürdürülebilir Beslenme” başlıklı konuşmasında bu alandaki son gelişmelerin yanı sıra sürdürülebilir beslenmenin nasıl olması gerektiğine dair önemli bilgiler aktardı.

Birleşmiş Milletler 2016 yılında açıkladığı 17 maddelik sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarını aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 170’den fazla ülkede eylem çağrısı başlattı. 2030 yılına kadar gerçekleşmesi hedeflenen amaçlardan ikincisi “açlığa son”, üçüncüsü ise sağlıklı ve kaliteli yaşamın en temel ayağı olan sürdürülebilir beslenme olarak belirlenmiş durumda.

Sürdürülebilir beslenmenin sağlık ve çevre açısından en iyi tercih olduğunu belirten Yayla Agro Sağlıklı Beslenme Departmanı Diyetisyeni Nihal Tunçer, Sürdürülebilir Beslenmeyi şöyle tarif etti: “Sürdürülebilir beslenme; bireyin sağlığını ve iyilik halini tüm yönleri ile geliştirirken çevresel etkisi düşük olan besin tercihleridir. Bunun yanı sıra sürdürülebilir bir beslenmenin diğer özellikleri; erişilebilir, maliyeti karşılanabilir, güvenilir, eşitlikçi ve kültürel olarak kabul edilebilir beslenme örüntüleridir.”

Sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme…

Tunçer, konuşmasında bireylere sağlıklı bir yaşam konusunda rehberlik eden diyetisyenlerin “sürdürülebilir beslenmeyi” klinik uygulamalarına nasıl dahil edecekleri konusuna da değindi ve “Sağlıklı beslenme tanımının, yeterli ve dengeli beslenmeden öte genişletilerek yeterli, dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme planı olması gerekiyor. Besinlerin üretimden tüketime her aşamasında dünya üzerindeki doğal kaynakları hızla tüketirken yaptığımız yanlış seçimler küresel ısınmayı daha da artırıyor. İklimi ilgilendiren her alanda sorumluluk alma zamanımız geldi. Diyetisyenler olarak ilk amacımız klinikte danışanlarımıza temel sürdürülebilir beslenme basamaklarını açıklamak ve bu doğrultuda besin seçimlerini düzenlemektir” diyerek besin seçimlerimizin gezegen sağlığına etkisine dikkat çekti.

Diyetisyen Nihal Tunçer, 9. Ulusal Sağlıklı Yaşam E-Kongresi’ndeki konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Sürdürülebilirliğe hizmet ederken bireysel seçimlerimizin yanı sıra gıda sektöründe yer alan firmaların temel amacı insan sağlığına hizmet etmek ve gezegen sağlığını korumak olmalıdır. Yayla Agro olarak özellikle Birleşmiş Milletlerin belirlediği hedeflerden en önemlisi olan obeziteden besin ögesi yetersizliğine kadar uzanan malnütrüsyonun farklı formları ile mücadele ederken gezegen sağlığını da koruyup gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.”