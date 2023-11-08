Gelecekte göz hastalıkları tedavisinde öne çıkması beklenen 10 gelişme

Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD), kuruluşunun 95. yılında Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor. Dernek, tüm yıl boyunca çok sayıda eğitim seminerleri yaparken, Ulusal Oftalmoloji Kongresi de TOD’un en önemli bilimsel aktivitesi olarak yer alıyor. Bu yıl da pandeminin etkileri azalarak devam etse de pandemi önlemleri kapsamında her türlü tedbirlerin alındığı Susesi Otel ve Hotel Kongre Merkezi 5 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın en önemli göz hekimlerini ağırlıyor. 57. Ulusal Kongrenin bilimsel programında paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli toplantılar, video oturumları, sözel sunumlar ile poster etkinlikleri, uluslararası genç oftalmologlar oturumları, UKOK panelleri ve endüstri uydu toplantıları yer aldığı kadar gelişen teknoloji çerçevesinde geleceğin tanı ve tedavi yöntemlerinin neler olabileceği de tartışılıyor.

Gelecekte Oftalmoloji pratiği nasıl olabilir?

Oftalmoloji ile ilgili strateji uzmanlarının analizlerine göre gelecekte oftalmoloji ile ilgili 10 trend tanımlanmış durumda. Oftalmoloji alanında AR -GE ve teknoloji yatırımında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki on yıl bu alanda daha fazla ilerleme vaat ediyor.

1. Yapay Zeka (YZ) Sahneyi Alabilir mi?

Yapay Zeka, tanı koyma ve tedavi planlama şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Robotik cerrahiyle ameliyathanelere bile adım atabilir.

2. TeleOftalmoloji Göz Bakımını Eve Getiriyor

TeleOftalmoloji, özellikle bir doktora ulaşmada zorluk yaşayanlar için göz bakımını eve kadar getirerek devrim yaratabilir.

3. Gen Tedavisi Adım Atıyor

Gen tedavisinin genetik göz hastalıklarını ortadan kaldırma potansiyeli çok yüksek boyutlara ulaşıyor.

4. Bireyselleştirlmiş Tıp

Tedavinin genler tarafından belirlendiği bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Şimdi uzak bir ihtimal olarak görünüyor ama hızla bu alana doğru bir ilerleme var.

5. Rejeneratif Tıp Ufukta

Görüşü geri kazanma potansiyeli herkes için heyecan verici, eğer işe yararsa, bu göz hastalığı olan insanlar için oyunun kurallarını değiştirebilir.

6. Minimal İnvaziv Cerrahiler İlerlemeye Devam Ediyor

Cerrahilerde daha küçük kesikler ve daha hızlı iyileşme süreleri yakında yeni norm olabilir, özellikle Glaukom'da birçok ilerleme devam ediyor.

7. Gelişen Görüntüleme Teknikleri

Bu yeni görüntüleme teknikleriyle daha önce hiç olmadığı kadar erken gizli göz hastalıklarını tespit etmek norm haline gelebilir. Erken teşhis sonuçları iyileştirir.

8. Yeni Glokom Tedavileri Bir Umut Penceresi Açıyor

Glokom tedavisindeki ilerlemeler, durumdan etkilenen milyonlar için yaşamı değiştirebilir. İleri araştırmalarla önemli ilerlemeler kaydediliyor.

9. Biyolojik İlaçlar

Biyolojik ilaçlar, göz rahatsızlıkları için umut vaat eden tedaviler sunabilir, ancak bunun maliyetinin çok yüksek olabileceği düşünülüyor.

10. Sanal Gerçeklik (VR)

VR, Oftalmolojide görüş testi ve cerrahi eğitimi devrimleştirebilir, tıpkı oyuncular için bir temel haline geldiği gibi. Bu alanda teknolojinin çok gelişmesi bekleniyor.