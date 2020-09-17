FSağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş'a Ödül Yağmuru

Gold Face Of Turkey Uluslararası Başarı Ödülleri " Yılın kadın girişimcisi

Türkiye Vizyon Ödülleri "Yılın En İyi Zayıflama ürünü "

Best Of Year Awards Yılın en başarılı yaşam koçu ve en iyi ürün zayıflama ödülü

Magazin ve cemiyet dergisi Mood dergisinin düzenlediği ödül gecesinde de Yılın En İyi Zayıflma ürününü ödüllerine layık görülen beslenme uzmanı İlknur Özkuş duygularını şöyle dile getirdi.

Yılın kadın girişimcisi ve yılın en başarılı yaşam koçu ödülünü şahsım olarak ilk kez aldığım ödüllerdir. Detoksia markamız yedinci kez en iyi zayıflama ürünü ünvanını alırken, kötüye kullanılmış bu sektörde böyle bir ünvan ve ödüllere layık görülmek elbetteki çok mutluluk verici.

Bunun için öncelikle tüm orgaganizasyon yetkilerine ve ayrıca bana güvenip sağlığını bana emanet ederek yola çıkan tüm danışmanlarımıza teşekkür ederim.