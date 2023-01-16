Fransa’da sağlık sistemi "sancılı bir dönem" geçiriyor

Fransa’da sağlık sistemindeki kriz, acil servislerde ortalama 10 saati bulan bekleme süreleri, koridorlarda yatan hastalar, zamanında müdahale edilemediği için hayatını kaybeden hastalarla belirginleşti.

Doktorlarla sağlık çalışanlarının, yoğun çalışma saatleri ve maaş yetersizliği gerekçesiyle Kovid-19 salgınıyla birlikte önemli oranda iş bırakması ve uzun süreli izne çıkmasının yanı sıra ülkede Aralık 2022'den bu yana pratisyen hekimlerin grevlere gitmesi de Fransa’da sancılı bir dönem geçiren sağlık sisteminin kronik sorunlarını gün yüzüne çıkardı.

AA muhabirlerinin, Fransız basını ve resmi kaynaklarından derlediği bilgileri göre, geçen ay ülke genelinde acil servislerde 31 kişi zamanında müdahale edilemediği için yaşamını yitirdi.

Samu-Urgences de France Sendikasına göre, hastanelerdeki acil servisler, Aralık 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 daha yoğun kullanıldı.

Tıp öğrencilerinin de gönüllü olarak çalıştığı Noel haftasında acil servislere her gün 20 bin çağrı yapıldı.

Noel’de uzman doktorun görmesi için hastalar 19 saat bekledi

Yıl sonu hastanelerin doluluk oranı her zaman yüksekken, Kovid-19 salgınında kapatılan yüzde 15-20 oranındaki yatakların personel eksikliği nedeniyle bu yıl yeniden açılamaması, özellikle acil servislerde ortalama 10 saati bulan bekleme sürelerine yol açtı.

Noel tatilinde, uzman doktorun görmesi için hastaların bekleme süresi 19 saate kadar çıktı.

Samu-Urgences de France Sendikası Başkanı Marc Noizet, durumu "Acil servisler boşalamıyor çünkü hastalar, hastanelere yatış yaptıramıyor ve koridorlardaki yataklar, hastane yatışı bekleyen hastalardan ötürü dolmuş durumda." ifadesini kullandı.

Noizet, Aralık 2022'de 31 kişinin acil yatağında müdahale ya da hastaneye sevk beklerken öldüğünü, bunların çoğunun yaşının 60-70’lerin üzerinde olduğunu aktardı.

Acilden hastaneye nakil süresi 2-3 gün arasında değişiyor

Aralık 2022'de acilden hastaneye nakil süresinin 2-3 günü bulduğu Fransa’da, bir hastanenin acil servisindeki yatakta 90 saatten fazla hastaneye sevk edilmeyi bekleyen 90 yaşındaki hastanın bu sürede altının sadece 1 defa değiştirildiği kaydedildi.

Sedyede uzun süre kalan yaşlıların vücutlarında yatak yarası oluşurken, yemeklerin yetersiz olması nedeniyle sağlık personeli, yemek dağıtımında hastalar arasında tercih yapmak durumunda kaldı.

Samu-Urgence France Sendikasından aynı zamanda milletvekili olan Profesör Philippe Juvin ise acil yatağında beklerken ölenlerin sayısının resmi açıklamalarda belirtildiği gibi 31’den fazla olduğunu ve bu sayının 150’yi bulduğunu açıkladı.

Juvin, resmi rakamın ülkede gönüllü veri paylaşan 32 bölgeden 19’undaki verileri yansıttığını, gerçek ölüm sayısının ülke geneli için daha da yüksek olduğunu kaydetti.