Fizik Tedavide Yoga Zamanı

Hindistan’da ortaya çıkan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir uygulama olan yoga, önemli bir fiziksel aktivite olarak karışımıza çıkıyor. Esnekliği, kan dolaşımını arttıran, doğru nefes almayı öğreten ve farkındalık yaratarak stresi azaltan bu teknik sağlık sorunlarında da kişilere yardımcı oluyor. Hatta bazı tıp uygulamalarında yardımcı tedavi yöntemi olarak önerilebiliyor. Bu alanların başında ise fizik tedavi geliyor.

Hayata Hareket Katıyor

Sağlığımız için her gün her dakika ve saniye harekete ihtiyacımız olduğunu dile getiren Romatem Kocaeli Hastanesi Fizyoterapisti Ümit Duman, ”Kontrollü nefesle birlikte eş zamanlı yapılan yoga hareketleri , hormonal düzeyde yaptığı regülasyonla tüm organ ve sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlar. O yüzden hareket hayattır. Yaşamaya devam etmek için her gün, her dakika, her saniye ona ihtiyacımız var. Ne kadar çok hareket edersek o kadar sağlıklı oluruz. Bu kapsamda fizik tedavi ve yoga hem hareketi destekler hem de bu bakımdan yaşamı destekler. Aynı zamanda ömür boyu değişiklikler gerçekleştirir. Hareketler ile duruşunuz iyileşecek ve daha güçlü ve daha esnek olacaksınız. Sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da daha iyi bir denge elde edeceksiniz. Unutmayın, denge sağlık için anahtar kelimedir! Kan akışı veya basıncı, duygusal stres, esneklik, güç ve duruş alanında iyi bir dengede kalmaya çalışın.” ifadelerini kullandı.

Yoga Sağlığımız için Büyük Önem Taşıyor

Duman, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Yoga , yüzlerce yıl öncesinden, modern hayatın bizi sürükleyeceği hareketsizliğe bağlı fiziksel sorunlarda, yoğun zihinsel aktivitenin getireceği stres kaynaklı sorunlarda ve bunlarla bağlantılı ruhsal ve davranışsal sorunlarda , durumu düzeltmeye yardımcı olacak çok etkili çözüm önerileri sunuyor. Her neresinden tutarsak tutalım, ister bedensel sağlık için , ister gevşeme hatta kilo vermek veya fit olmak için, yoganın bize katacağı değerler yüzyıllar öncesinden test edilip onaylanmıştır. Bu fırsatı kendimize sunarsak, hücrelerimiz yogayı kesinlikle hatırlayacaktır.”