Fazla kararsızlık yaşayanlar dikkat! Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bazı durumlarda zaman zaman çoğu kişi karar vermekte zorlanabilir. Kararsızlıklar oldukça fazlaysa hatta kararsızlıktan karar verememe durumuna dönüşüyorsa dikkat!

Fazla kararsızlık; başkaları ne der düşüncesi, hata yapma korkusu, özgüven eksikliği, kararı karşısındakinin vermesini beklemek, başkalarının görüşlerine bağımlı kişilik yapısı gibi birçok farklı etkenlere bağlı olarak açığa çıkmaktadır.

Fazla kararsızlık çoğu zaman, kişinin kendisini kötü hissetmesine neden olabilir. Kararsızlık; endişe, stres, depresyon ile yakından ilişkilidir ve kişinin toplumsal uyumunu bozacak derecede sıkıntı yaşamasına neden olabilir.

Kararsızlık, bazı durumlarda kişiye daha fazla düşünme fırsatı vererek, aceleci bir tutumla yaklaşmasını engellediği için yararlı olabilir ancak fazla kararsızlık durumu ve kararları sürekli erteleme durumu kişiyi olumsuz etkilemektedir. Bir konu hakkında kendi kararını verememek, sürekli başkalarının fikir ve görüşünü almak kişinin kendisine duyduğu inancı kaybetmesine sebep olabilmektedir. Bu durum kişinin farkında olmadan kendi görüşünden ziyade diğerlerinin görüşlerini önemsemesine ve uygulamasına neden olacaktır, yani kişi diğerlerine bağımlı hale dönüşecektir.

Kişi fazla kararsızlık problemini aşmak için öncelikle sorumluluk almayı göze almalı. Buradaki sorumluluk, kararsız olduğu konu hakkında hata ve yanlış yapmayı göze alabilmektir. Kişi, hayatında doğru kararlar verebileceği gibi yanlış kararlarda verebilmektir. Önemli olan vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu görebilmeli ve aynı yanlışı tekrarlamamaktır. Diğer kişiler, almış olduğunuz kararlar ile ilgili fikir ve düşüncelerini sizlere aktarabilirler ancak burada sizin ne kadar müsaade edeceğiniz önemlidir. Eğer kararlarınız hakkında diğer kişilerden çok fazla fikir ve görüş alıyorsanız, almış olduğunuz karar neticesinde diğerlerinin de yorum ve eleştirmelerine müsaade etmiş olursunuz.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Çevrenizde hayatınıza müdahale eden insanlar varsa onlara neden müsaade ettiğinizi sorgulamalısınız. İnsanlar konuşur ve karışır ama siz müsade ettiğiniz kadar.'' dedi.