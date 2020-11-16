Evlerde en çok yaşanan 5 kaza

Düşme, kesiklere bağlı yaralanmalar, yabancı cisimlerle boğulma, zehirlenme, yangın ve yanıklar evde en sık görülen kazalar arasında yer alıyor. Tamamen güvenli bir ev ortamı oluşturmak imkansız olsa da, riskleri bilerek ve gerekli önlemleri önceden alarak büyük yaralanmaların ve maddi kayıpların önüne geçmek mümkün. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, evlerde sıkça karşılaşılan kazaları ve bu kazalara çözüm sunacak önerileri paylaştı.

Düşme ve çarpmalar

Ev kazaları arasında en sık görülen düşme veya çarpma kazaları daha çok masa, koltuk gibi eşyalardan, merdivenden, ranzadan, balkon ve pencereden, kaygan ve uygun olmayan zeminlerden düşme sonucunda oluşmaktadır. Genellikle yaşlı bireyler ve çocuklar düşme kazaları ile daha sık karşılaşmaktadır. Bu kazaları televizyon, ranza gibi büyük eşyaları sabitleyerek, banyo, küvet gibi kaygan yüzeylerde ve balkon ya da tırabzanlarda korkuluk kullanarak azaltmak mümkündür.

Kesikler ve sıkışmalar

Evde en tehlikeli alanlardan biri de mutfaktır. Mutfakta kullanılan bıçak veya kesici cisimlerden dolayı her yıl ciddi sayıda yaralanma vakası söz konusu olmaktadır. Mutfakta kenarları sivri eşyalar bulundurmamak, bıçak gibi kesici ev eşyalarını çocukların uzanamayacağı yükseklikte saklamak, kaymayan kesme tahtası kullanmak, ıslak olmayan elle bıçak tutmak, elde yıkanacak bulaşıklar için içi kalın bulaşık eldiveni kullanmak, mutfakta yaşanabilecek kazalar karşısında alınabilecek pratik önlemlerdir.

Boğulmalar

Sulu alanlara ilgisi olan çocukların boğulma tehlikesi yaşamaları muhtemeldir. Böyle bir durumun yaşanmaması için banyo ve tuvalet kapısı kilitlenmelidir. Bir diğer boğulma tehlikesi, fazlasıyla meraklı olan 0-3 yaş grubu çocukların buldukları her cismi yutmaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Küçük ya da parçalanabilir oyuncaklar, metal paralar ve fındık, fıstık, çekirdek gibi kuruyemişler çocuklardan uzak tutulmamalıdır.

Zehirlenmeler

Pandemi süreciyle birlikte evde hijyen için tercih edilen temizlik malzemelerinin yoğun şekilde kullanılması zehirlenme oranlarını artırmaktadır. Özellikle çamaşır suyu ve farklı deterjanların karıştırılarak kullanılması, başta çocuklar olmak üzere yaşlılar ve diğer aile bireyleri için zehirlenme riskine neden olmaktadır. Temizlik malzemelerinin cilde temas etmeyecek şekilde ve uygun bir ölçüde kullanılması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra çocukların küçük şekerlemelere benzettikleri ilaçların geri dönüşü olmayan zehirlenmelere yol açtığı da unutulmamalıdır. Bu gibi bir durumda vakit kaybetmeden 112 aranmalı ya da yakın bir mesafede ise en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Yangınlar ve yanmalar

Yangınlar ya da yanmalar genellikle prizde fiş unutmak, ocağı açık bırakmak, tava tencere gibi ısınmış bir mutfak gerecine dokunmak ya da çocukların erişebileceği yerde çakmak, kibrit bulundurmak gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Alınabilecek tedbirlerin en başında evde mutlaka bir yangın söndürücü bulundurulması gelmektedir. Ayrıca kibrit, çakmak gibi yanıcı maddeler çocuklardan uzak tutulmalıdır. Kullanım sonrasında ütüler derhal kapatılmalı ve kordonları sarkık durumda bırakılmamalıdır.