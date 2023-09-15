Evde Yapabileceğiniz 3 Basit Egzersiz

Spor salonları veya fitness ekipmanları erişimimiz olmasa bile evde ve ya açık havada aletsiz egzersizler yaparak sağlıklı ve formda kalabiliriz. Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşsuyu “Evde kolaylıkla yapabilecek, alet gerektirmeyen egzersizler” önerdi.

Isınma egzersizi yapmak sakatlık riskini azaltır

Isınma egzersizleri, egzersiz öncesinde vücudu hazırlamak, kasları ısıtmak ve esnekliği artırmak için önemlidir. İyi bir ısınma rutini, egzersiz performansınızı artırır, sakatlanma riskini azaltır ve vücudu egzersize hazırlar. Düşük yoğunlukta 5 dakika koşu, yerinde koşu, ip atlama ısınma için önerdiğimiz kardiyo egzersizleridir. Bu sayede kalp atış hızı artar, kan dolaşımı hızlanır ve vücut sıcaklığı yükselir. Eklemlerimize yukarıdan aşağıya doğru yaptıracağımız dairesel eklem hareketleri bağlarımızı esneterek eklemlerimizi korumamızı sağlar. Sırasıyla boyun, omuz, dirsek, el bileği, bel, kalça, diz ve ayak bileğimizi onar saniye çeviriyoruz.

Şimdi egzersizlere başlanabilir

PLANK: Omuz sırt ve karın kaslarını güçlendirir. Düz bir zeminde dirsekler omuzların altında önkol ile yere baskı yapar şekilde dururken, ayakları omuz genişliğinde açık bir şekilde geriye doğru uzatarak yere yerleştirin. Vücudunuza yere paralel düz bir şekil verin. Karın kaslarınızı sıkın ve göbek deliğinizi omurgaya doğru çekin. Vücudunuzun ağırlığını önkol ve ayaklarınız üzerinde eşit olarak dağıtın. Kalçanızı havaya kaldırmadan ve belinizi düşürmeden plank pozisyonunda kalın. Bu pozisyonda 30 saniye nefesinizi tutmadan kalmaya çalışın ve süreyi giderek arttırarak 1-2 dakikalara çıkın.

SQUAT: Bacak ve kalça kaslarını çalıştırır. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açık bir şekilde durun. Dizlerinizi bükerek çömelme hareketine başlayın. Bu sırada kalçayı mümkün olduğunca geriye itmek önemlidir. Sırtınızı düz tutun ve karın kaslarınızı sıkın. Dizlerinizi 90 derece bükene kadar ve yere paralel hale gelene kadar aşağıya inmeye devam edin. Dizlerinizin ayak parmaklarınızın önüne geçmemesine dikkat edin ve kalçanızı geriye itmeye özen gösterin. Birkaç saniye bekledikten sonra üst baldır ve kalça kaslarınızı yukarı ittirerek başlangıç pozisyonuna geri çıkın. Squat hareketini 5 tekrar ile başlayarak 15 tekrar ve 3 sete kadar arttırabilirsiniz.

JUMPING JACKS: Kardiyovasküler sistemi çalıştıran bu hareket yağ yakımını sağlar ve bütün iskelet sisteminin kaslarını harekete geçirir. Ayakları bir arada tutarken elleri gövdenin yanına getirin. Vücut dik şekilde karşıya bakmalı. Ayakları omuz genişliğinin üzerinde açarak zıplayın ve elleri başınızın üzerine kaldırın. Düşerken ayaklar açık ve kollar omuz hizasının üzerinde durmalı. Tekrar zıplayarak ayakları kapatırken kolları gövdenin yanına getirin. Yere düştüğünüzde başlangıç pozisyonuna geri dönmüş oluyorsunuz. Bu hareketi 30 saniye boyunca eller ve ayaklar aynı anda hareket edecek şekilde sürekli tekrarlayın.