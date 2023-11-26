Estetik mağduriyetlerinin büyük bölümü kaçak ürün ve mekan kaynaklı

Antalya'da düzenlenen 6. Medikal Ulusal Estetik ve Kurslar Kongresi'ne katılan Savaş, AA muhabirine, son günlerde güzellik merkezlerinin sayısının arttığını ve dolgu, botoks gibi işlemlerin hemen hemen her yerde yapılmaya başlandığını anlattı.

Dernek olarak "merdiven altı merkezler"e karşı mücadele yürüttüklerini dile getiren Savaş, güzellik merkezleriyle ilgili belli bir standartların getirilmesi ve sık sık denetimlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

"Merdiven altı" algısı değişti

Hizmet almak isteyenlerin de merdiven altı merkezlere, ürünlere karşı daha dikkatli olmalarını öneren Savaş, şunları söyledi:

"Merdiven altı dediğimizde karanlık köşeler, kötü ortamlar akla geliyor, artık böyle değil. Çok şık mekanlar, inanılmaz bütçelerle dekore edilmiş yerler ama Sağlık Bakanlığı ruhsatı yok. Tıbbi olan her işlem sadece Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olan muayenehane, poliklinik ve hastanelerde yapılır."

İnsanların gittikleri mekanları, ürünleri iyi incelemeleri gerektiğinin altını çizen Savaş, aldıkları ürünlerin, doktorlarının iş ve işlemlerini takip eden Kayıt Tescil Sistemi kayıtlarına bakabileceklerini, hatta derneğin bilgilendirme sayfalarından da bilgi alabileceklerini ifade etti.

İnsanların bilmedikleri ürünlerden uzak durmalarını tavsiye eden Savaş, "Bir kazak alırken üretildiği malzemeye bakıyoruz, bütün bilgilerini okuyoruz. Yüzünüze yapılacak, cilt altınıza yapılacak bir ürünü de kontrol etmelisiniz. Geri dönüşümsüz, çok ciddi sağlık hasarları hatta belki can kayıpları olabilecek bir durum." diye konuştu.