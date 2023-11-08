Estetik açıdan tercih edilen bir yöntem: Zirkonyum kaplama

Üsküdar Diş Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, diş hekimliğinde estetik ve dayanıklılık açısından kullanılan bir diş kaplama yöntemi olan zirkonyum kaplama hakkında merak edilenleri anlattı.

Zirkonyum kaplama doğal dişe daha yakın bir görünüm sunuyor

Zirkonyumun, doğal diş rengine yakın bir görünüm sağladığını belirten Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Bu nedenle özellikle ön dişlerde estetik açıdan tercih edilen bir kaplama yöntemidir. Zirkonyum kaplama, dişlerin şeklini, boyutunu ve rengini düzeltmek için kullanılabilir.” dedi.

Diğer diş kaplama yöntemlerinden farklılık gösteren bazı özellikleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bellaz bu özellikleri şöyle sıraladı:

“Zirkonyum, doğal diş rengine benzer olduğu için estetik görünüm sağlar. Porselen kaplamalar gibi metal destekli kaplamalardan daha doğal ve estetik bir sonuç elde etmeye yardımcı olabilir. Zirkonyum kaplamaların translüsans özelliği sayesinde ışık dişin içinden geçebilir. Bu da kaplamaların doğal dişe daha yakın bir görünüm sunmasına yardımcı olur.”

Alerjik reaksiyon riskini azaltmaya ve diş eti çekilmesini önlemeye yardımcı olabiliyor

Metal destekli kaplamalardan farklı olarak zirkonyum kaplamaların alerjik reaksiyon riskini azaltmaya ve diş eti çekilmesi gibi estetik problemleri önlemeye yardımcı olabileceğini belirten Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, ayrıca zirkonyumun, yüksek dayanıklılığa sahip bir malzeme olması sebebiyle dişlerin çiğneme kuvvetlerine karşı daha iyi direnebileceğini ifade etti. Öte yandan zirkonyum kaplamaların, insan vücuduyla uyumlu bir malzeme olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Bellaz genellikle biyolojik uyumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Adım adım zirkonyum kaplama…

Zirkonyum kaplama uygulamasının, birkaç aşamalı bir süreç olduğunu aktaran Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, ilk adımın muayene ve planlama olduğunu söyledi. İlk adımda hangi dişlerin kaplanacağı, kaplama rengi ve hastanın diğer estetik tercihlerini göz önünde bulundurarak tedavi planı oluşturulduğunu anlatan Prof. Dr. Bellaz sözlerine şöyle devam etti:

“Planlamanın ardından hazırlık aşamasına geçilir. Kaplama uygulanacak dişlerin yüzeyi bir miktar aşındırılarak zirkonyum kaplamaya yer hazırlar. Bu, kaplamanın dişe oturmasını ve doğal görünüm kazanmasını sağlar. Geleneksel kaplamalarda olduğu gibi, zirkonyum kaplama için de lokal anestezi uygulanabilir. Hazırlanan dişlerin ölçüsü alınır. Bu ölçüler, laboratuvarda zirkonyum kaplamaların üretilmesi için kullanılır. Ölçüler, dişlerin doğru boyut ve şekle sahip kaplamalarla kaplanmasını sağlar.

Zirkonyum kaplamaların laboratuvarda üretilme süreci birkaç gün sürebilir. Bu süreçte dişler açıkta kalacağından geçici kaplamalar uygulanabilir. Geçici kaplamalar, dişleri korur ve estetik açıdan kabul edilebilir bir görünüm sağlar. Laboratuvarda üretilen zirkonyum kaplamalar hazır olduğunda, diş hekimi bu kaplamaları dişlere kalıcı olarak uygular. Kaplamaların şekli, boyutu ve rengi dikkatlice kontrol edilir. Ardından, özel bir yapıştırıcı kullanılarak kaplamalar dişlere yapıştırılır. Kaplamaların yerleştirilmesinden sonra diş hekimi, ısınma veya soğuma hassasiyeti gibi olası sorunları kontrol edebilir. Gerekirse kaplamaların kenarlarında ayarlamalar yapılabilir.”

Zirkonyum kaplama uygulamasının genel olarak bu şekilde ilerlediğini dile getiren Prof. Dr. Bellaz ancak, her hastanın farklı ihtiyaçlara sahip olabileceğini ve sürecin değişiklik gösterebileceğini hatırlattı.

Yaş, diş yapısı ve genel sağlık faktörleri, zirkonyum kaplama kararını etkileyebiliyor

Zirkonyum kaplamanın hastaların kişisel ihtiyaçları, diş yapısı, yaşı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak önerildiğini belirten Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, genel olarak zirkonyum kaplamaların önerildiği bazı durumları şöyle aktardı:

“Özellikle ön dişlerde görülen renklenme, lekeler, çatlaklar veya şekil bozuklukları gibi estetik problemler, zirkonyum kaplama için bir neden olabilir. Çürümüş veya hasar görmüş dişler, zirkonyum kaplama ile yenilenebilir. Kaplama, hem estetik açıdan düzeltme sağlar hem de dişin işlevini geri kazandırabilir. Eski ve büyük dolgular zaman içinde zarar görebilir. Bu durumda, zirkonyum kaplama dişin daha sağlam bir şekilde kaplanmasına yardımcı olabilir. Dişlerin boyutu, şekli veya hizalanmasıyla ilgili sorunlar, zirkonyum kaplamalarla düzeltilip daha estetik bir görünüm elde edilebilir. Genç ve sağlıklı diş yapısına sahip hastalarda, dişleri daha uzun süre koruyabilmek amacıyla zirkonyum kaplamalar kullanılabilir.”

Yaş, diş yapısı ve genel sağlık faktörlerinin, zirkonyum kaplama kararını etkileyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Bellaz, “Yaşlı hastalarda diş etleri daha ince olabilir ve bu durum zirkonyum kaplama için uygun olmayabilir. Ayrıca, altta yatan dişeti problemleri veya çene yapısındaki sorunlar da tedavi planını etkileyebilir.” uyarısında bulundu ve en uygun tedavi seçeneğinin uzman diş hekimleri tarafından kişiye özel bir yaklaşımla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut kaplamalar değiştirilecekse dikkat edilmeli

Porselen veya metal kaplamaların zirkonyum kaplama ile değiştirilmek istenmesi durumunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öncelikle diş sağlığının değerlendirilmesi gerekir. Var olan diş problemleri, dişeti hastalıkları veya çürükler varsa, bu sorunların önce çözülmesi gerekebilir. Zirkonyum kaplama uygulaması, diş eti sağlığına ve çevresine etki edebilir. Diş etleri hassasiyeti veya çekilmesi gibi durumlar varsa, diş hekimi bu faktörleri göz önünde bulunduracaktır. En önemlisi, zirkonyum kaplama uygulaması konusunda deneyimli bir diş hekiminin tavsiyesi alınmalı. Diş hekiminiz, mevcut durumunuzu değerlendirecek, ihtiyaçlarınızı dinleyecek ve en iyi tedavi seçeneğini size sunacaktır.