ESRA ALKAN’LA KAHKAHA SANATI ATÖLYESİ

Atölye çalışmalarının, bu tekniği hayatımıza kolayca sokan bir uygulama olduğunu belirten yazar Esra Alkan, şu dönemde çevrimiçi/online yapılan çalışma için “Beynimiz, kahkahayla gelen oksijeni tüm bedene yayması sonucunda kişinin daha sağlıklı olmasına ve kendini daha enerjik hissetmesine neden olmaktadır. Sağ ve sol lobun dengeye girmesiyle, endişe ve kuşkular beslenemiyor, kişinin motivasyonunun ve güveninin artması sağlanıyor. Her alanda çalışanlarınız için, şu zor dönemde kendilerini sağlıklı ve enerjik hissetmelerine katkı sağlayın” diye konuştu.

Belediyelere hazırladıkları ‘Mutlu Belediyeler’ projesiyle önce personele ve sonra vatandaşa sağlanacak bu hizmetle daha kaliteli bir yaşam sunuluyor.

Alkan, Kahkaha Sanatı Atölyesi ile ilgili şunları ilave etti:

“Kahkahanın ruhsal etkilerini hemen hepimiz biliyoruz.

Ya fiziksel etkileri!..

Nefes açıcılığından bağışıklık güçlendiriciliğine,

Ağrı kesiciliğinden koruyucu hekimliğe…

Ruhumuz sıkılıyor, daralıyorsa başetmek istemez miyiz? İsteriz.

Düzenli kahkaha egzersizlerini yaptığımızda:

Mutluluk hormonları dediğimiz,

doparmine(hayata bağlanma, kendine güvenme)

Serotonin(neşeli, canlı olmamızı sağlayan)

Oxytocin(şefkati, paylaşımcılığı, güveni tetikleyen)

Endorphin(iyileştirici, hastalıkları sağaltan) hormonları salgılıyor beynimiz, vücudumuza.

Çünkü beynimiz, gerçek kahkaha ile eğitimini alıp bilerek attığımız kahkahaları ayırdetmiyor.

Bu, çok güzel bir haber.

Esra Alkan’ın kitaplarının yanında çocuklarımıza ve öğretmenlerimize öncelikli hazırladığı

‘Kahkaha Egzersizleri ve Söyleşisi’, öğrenme/öğretme isteğini çoğaltma amacındadır.



NEŞELİ SINIFLAR, GÜLEN DÜŞÜNCELER:

Biliyoruz ki düşünce, bilgi aktarımıyla değil öğrenme isteğimizin çoğalmasıyla ürer.

Kahkaha egzersizleri, bu isteği yani merakı çoğaltandır.

Eğitim, online sürdürülürken çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin, öğrenme ve öğretme duygusu, öğrenip uygulayacakları kahkaha teknikleriyle canlı kalıyor.

Değişen dünyamızda öğrenimimiz için eğitim biçimimizi neşeye dönüştürmek, hangimizin hoşuna gitmez!.. Üstelik, tıpkı esneme gibi kahkahalarımız da geçecek aile fertlerimize.

Mutlu yüzler, neşeli sınıflar, gülen düşünceler olalım ülkece.

Esra Alkan’la Kahkaha Atölyeleri’ni size ve okulunuza duyurmaktan çok mutluyuz.

Kalk Gidelim kitaplarımızla birlikte yaptığımız söyleşiler ve “Düşünce Gücü Atölyeleri” çevrimiçi olarak devam ediyor.

Kahkaha Yogasını yaratıp 130 ülkede yaygınlaştıran Hintli Dr. Madan Kataria ile yollarımız, 2002’de kesişti ancak zor geçirdiğimiz bu dönemde, direnme gücümüzü arttırmak ve hayatımızı kolaylaştırmak için sertifikamızı alıp “Kahkaha Yogası” atölyelerini işlerimizin arasına sokmak, şu döneme rastladı.

Siz eğitimcilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yol almaktan mutluyuz. Kahkahanın yaşamımızı ve eğitimimizi kolaylaştırıcı olduğu çok açık. Hiçbir komik sebebe bağlı olmadan kahkaha atabilme sanatı olan gülme egzersizlerini hayatımıza katmak bize çok şey kazandırıyor.”

Etkinliğe Genel Bakış

Online Kahkaha Atölyesi, Bilimsel araştırmalar bu etkinliğin iyi bir kardiyo egzersizi olduğunu söylemektedir. Bronşit ve astımdan muzdarip olanlar için faydalı bir nefes egzersizidir. Bu etkinlik ayrıca, kronik migren baş ağrıları, kronik ağrılar vb. hastalıklardan muzdarip olanlara yardımcı olabilecek doğal ağrı kesici olan endorfinleri serbest bırakır.

Stresin olumsuz etkilerini gevşetir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Her gün gülüyorsanız, kolayca hastalanmayacaksınız. Kalp hastalığı, Hipertansiyon, Diyabet, Depresyon, Anksiyete, Panik atak vb. kronik sağlık durumlarınız varsa, çok daha hızlı iyileşirsiniz.