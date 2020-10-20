Erken Teşhis, Kedilerin de Hayatını Kurtarıyor!

Kedilere olan sevgimiz, tartışılmaz. Ancak konu kedilerimizin sağlığına geldiğinde, sevgimiz aksiyona yeterince dönüşmüyor; kedilerin sağlık ve yaşam kalitesi için kritik önemde olan düzenli sağlık kontrollerini gerçekleştirmiyoruz. Kedilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmemelerinin ardında, kedi sahiplerinin doğru bildiği yanlışlar, veteriner kliniği ziyareti için gerekli hazırlıklar ve klinik ziyaretinin kedilerde yarattığı düşünülen ek stres gibi unsurlar bulunuyor. Ayrıca, kedilerin doğaları gereği ‘gizemli canlılar’ olma özellliği, acı eşiklerinin yüksek olmasına, bu da kedilerin sağlık kontrolüne ihtiyaçları olmadığı gibi yanlış bir kanıya sahip olmamıza neden olabiliyor. Tüm bu alanlarda kedi sahiplerinin farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla, kedi ve köpek beslenmesinde dünyanın önde gelen şirketi Royal Canin, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyasını hayata geçiriyor.

‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Royal Canin, 15 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında düzenlediği kampanyasında, İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ile program ortaklığı gerçekleştiriyor. “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyası ile evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kedi sahiplerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com websitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden, kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sunuyor. Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.

Kampanya kapsamında sokaklarda ve bakımevlerinde yaşayan hayvanları da unutmayan Royal Canin, #kedimklinikte etiketiyle sosyal medyada yapılacak her paylaşım karşılığında 1 KG mama bağışını bakımevlerine ulaştırma taahhüdünde bulunuyor.

Düzenli sağlık kontrolleri, hayat kurtarıyor

Kediler, bağımsız oldukları ve köpeklerden daha az sağlık kontrolüne ihtiyaç duydukları gibi bir üne sahip olsalar da köpeklerle benzer bakıma ihtiyaç duyuyorlar. İstatistiklere göre, kedi sahipleri, köpek sahiplerine oranla daha az sıklıkla veteriner kliniğine götürülüyor, çünkü kedilerin genellikle köpeklerden daha sağlıklı olduğu düşünülüyor. Royal Canin, “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” çağrısı ile bu algıyı değiştirmeyi amaçlıyor.

Sorumlu hayvan sahipliğine katkıda bulunacak uygulamaların, hayvanlarla etkileşime geçen tüm canlıların sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışmalarına yön verdiklerini belirten Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, kampanya ile ilgili şunları söyledi: “Hayvanlar için daha iyi bir dünya sağlama amacımız kapsamında hayata geçirdiğimiz bu farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik etmek istiyoruz. Bu düzenli kontroller sayesinde hayvan sahiplerinin kedi sağlığı, bakımı ve beslenmesine yönelik veteriner hekimlerden edineceği uzman bilgiler, kedilerimize uzun ve mutlu bir yaşam için en iyi şansı verecektir” dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Hayvanlar kendileri adına konuşamıyor, bu nedenle onların yaşam kalitesinin artırılması bizlerin sorumluluğu. Kampanyamız ile koruyucu hekimlik ve önleyici sağlık hizmetlerinin, hayvan dostlarımızın sağlığı üzerindeki önemini vurguluyoruz. Özellikle bu hareketi kediler için hayata geçiriyoruz; çünkü kediler doğaları gereği hastalık semptomlarını ya göstermiyorlar ya da hastalıkları kritik noktaya ulaştığında gösterme eğilimlerine sahipler. Sonuç olarak, hayvan sahiplerinin, semptomları keşfetmesi gecikebiliyor. Düzenli sağlık kontrolleri, bu nedenle kedi sağlığı ve refahı için oldukça kritik önemde. Düzenli sağlık kontrolleri ile hastalıklar oluşmadan önüne geçebilmeyi ve bir hastalık söz konusu ise, hastalık ilerlemeden müdahale edebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de, tüm kedi sahiplerini kampanyamızda buluşturuyor; veteriner odaları, dernekleri ve ülkemizdeki veteriner hekimler ile tek ses, tek yürek olarak ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ çağrısında bulunuyoruz.”