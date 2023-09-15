Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 15 Eylül 2023 tarihi ile yapılan açıklama ile Eris varyantı Türkiye'de de görüldü! Dünya Sağlık Örgütü omicron soyundan gelen EG.5.1 yani eris varyantını covid-19’un mutasyona uğramış bir alt varyantı olarak tanımlamıştır.Eris varyantı nedir? Eris varyantı belirtileri ve özellikleri nedir? tüm detaylar haberimizde.

Eris Varyantı (Eris Virüsü) Nedir?

Bilimsel adı EG.5.1 olan eris virüsü ya da eris varyantı, COVID-19 varyantlarından omicron varyantının mutasyona uğramış, daha bulaşıcı olan alt türüdür. Eris varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘izlenmesi gereken varyant’ olarak tanımlanmıştır. Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, tat ile duyu kaybı ve burun akıntısı gibi bulgular eris varyantının da belirtileri arasındadır.

Temmuz ayında ortaya çıktığı açıklansa da başlangıcının daha da erken olduğu düşünülen eris virüsünün dünya üzerinde yayılma hızının artsa da henüz endişe edici bir durum söz konusu olmamasına rağmen ülkelerin tedbir alması gerektiği vurgulanmaktadır.

Eris Varyantı (Eris Virüsü) Belirtileri Nelerdir?

Eris varyantında ortaya çıkan belirtiler boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, öksürük ve tat-koku değişikliğidir.

Eris varyantının belirtiler şunlardır:

Boğaz ağrısı

Öksürük

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

Baş ağrısı

Nefes darlığı

Tat ve koku kaybı

Hapşırma

Halsizlik ve yorgunluk

Kas ve vücut ağrıları

İştah kaybı

İshal

Eris varyantı koronavirüs varyantlarından farklı semptomlara sahip mi?

Omicron'un diğer tüm varyantları gibi eris varyantı da de üst solunum yollarını enfekte eder ve burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk ve kas ağrısı gibi soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösterir. Ancak 65 yaş ve üzeri ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, virüs alt solunum yolları hastalıklarına da neden olabilir.

Eris Varyantı Son Mutasyon mu?

BA.2.86 olarak adlandırılan pirola varyantı da yakın zamanda tespit edilen koronavirüsün yeni varyantıdır. Eris daha önce fark edilen bir varyant olsa da eris şuan için daha baskın ve yaygın bir varyanttır.

Eris Varyantı Ne Kadar Yaygın?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, EG.5, Ağustos ayının üçüncü haftasının sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki COVID-19 vakalarının %20,6'sında görülerek ABD'de ki baskın koronavirüs varyantı olmuştur.

Eris Varyantı ile Diğer Koronavirüs Türlerinden Farkı Nedir?

Ortaya çıkan tüm varyantlarda olduğu gibi, genotipteki küçük farklılıklar bağışıklığın işe yaramamasına neden olabilmektedir. EG.5'in spike proteini yani virüsün konakçı hücreye girişini kolaylaştıran kısımda bu anlamda bağışıklıktan kaçabileceği varsayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), EG.5'i "takip edilen varyant" olarak sınıflandırdığı için eris varyantını daha bulaşıcı veya şiddetli sonuçlara neden olabilecek varyant olarak değerlendirilmesine neden olabileceği söylenebilir.

Eris Varyantından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Daha önceki Covid-19 varyantlarında olduğu gibi kişisel hijyene dikkat etmek en öncelikle korunma yolu olarak kabul edilir.

Genel olarak eris varyantından korunmak için uygulanacak yöntemler şöyledir:

Kişisel hijyene dikkat etmek

Temas edilen yüzeyleri düzenli ve sık bir şekilde dezenfekte etmek

Covid-19 hatırlatma dozlarını yaptırmak

Bağışıklığı güçlü tutmak için sağlıklı beslenmek

Hasta olduğundan şüphe duyduğunuz kişilere fazla yaklaşmamak

Hasta olduğunuzu düşündüğünüz zaman mümkün olduğunda evde kalmak

Eğer yapabiliyorsanız çok kalabalık ortamlarda maske takmak

Eris varyantı Türkiye’de görüldü mü?

Dünya üzerinde bulaş hızının arttığı ve yayılım göstermeye başlayan eris varyantı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eris varyantının Türkiye'de 9 kişide görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Eris varyantı pcr testiyle belirlenir mi?

Eris varyantının pcr testiyle birlikte belirlenmesinin mümkün olduğu söylenmektedir. Kendisinde Covid-19 benzeri semptomlar hisseden kişiler pcr testi yaptırmaktan çekinmemelidir.

Eris varyantı ne kadar bulaşıcı?

Eris varyantının diğer türlerden daha bulaşıcı olsa da ancak henüz daha ölümcül sonuçlara sebebiyet verdiği görülmedi.