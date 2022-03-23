Epilepsi ile ilgili yanlış bilgiler tedavi sürecini zorlaştırabiliyor

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, epilepsi tedavisinde yanlış bilgilerin süreci zorlaştırdığını belirterek, "Yanlış bilgilerden uzak duralım ve farkındalığımız tam olsun." dedi.

SAĞLIK 23.03.2022, 22:08
Epilepsi ile ilgili yanlış bilgiler tedavi sürecini zorlaştırabiliyor

Prof. Dr. Bebek, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin Abdi İbrahim'in katkılarıyla düzenlenen "Gelin Bugün Epilepsi Konuşalım: Epilepsi Korktuğun Gibi Değil" başlıklı çevrim içi basın toplantısında yaptığı konuşmada, her türlü platformda halkı epilepsi konusunda doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Epilepsinin birçok açıdan önemli bir hastalık olduğunu belirten Bebek, "Çünkü sık görülen bir hastalık ve bazen işler zordur gerçekten ama epilepsi hastalığı özelinde çoğu zaman işler kolaydır, iyi yürür, tedaviye iyi yanıt verir ama yanlış bilgiler ve anlamalar her zaman bu kolaylığı yakalayabilecekken bizi zor duruma sokabiliyor. O nedenle çok önemli diyoruz. Yanlış bilgilerden uzak duralım ve farkındalığımız tam olsun." dedi.

"Epilepsi tedavi edilebilir"

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seher Naz Yeni de epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Tedaviye rağmen nöbet geçiren hastaların bulunduğunu, bunun küçük bir grup olduğunu dile getiren Yeni, epilepsililerin yüzde 60, 70'inin tedaviyle nöbetleri kontrol altına alabildiklerinin altını çizdi.

Epilepsi hastalarında ilaçların bir dozunun dahi atlanmasının çok ciddi sonuçlara neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yeni, "Hastaların maalesef önemli bir kısmı dozlarını atlayabiliyorlar. Bir doz atlamanın bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Bazen gerçekten bir doz atlamakla bir sorun da yaşamayabiliyorlar fakat bir başka gün o tek bir dozu atlamak çok ciddi sonuçlara neden olabilir." dedi.

Yeni, çocukluk çağında başlayan epilepsilerde anne-babaların çocuklarına çok iyi sahip çıktığını, ilaçların düzenli alınmasını sağladıklarını ancak genç hastaların sorumluluğu anne-babaları kadar iyi üstlenemeyebildiğini kaydetti.

Hastaların her an ilaçlarına erişebiliyor olmasının da önemli olduğuna değinen Yeni, "Herhangi bir ilacın bulunamaması epilepsi hastası için kabul edilemez bir sorun. Tedavide uyum. Epilepsi tedavi edilebilir, yeter ki ilaçlarına ulaşabilsinler ve düzenli olarak kullanabilsinler." diye konuştu.

"Evlenebilir, sağlıklı bebek sahibi olabilirler"

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Üyesi Prof. Dr. Sibel Velioğlu ise toplum tarafından sosyal kabulüne dair önyargılar nedeniyle epilepsinin "varlığından utanılan ve hasta tarafından gizlenen" bir hastalık olduğunu söyledi.

Epilepsi hakkındaki yanlış anlaşılmalardan örnekler veren Velioğlu, epilepsinin akıl hastalığı veya bulaşıcı hastalık olmadığını ve tedavisinin olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Velioğlu, epilepsi tedavisinin çok geliştiğini, hastalığın kişinin normal bir yaşam sürmesine engel olmadığını belirterek, tarihte birçok başarılı, ünlü epilepsi hastası olduğunun altını çizdi.

Hastalığa rağmen mesleklerini başarıyla sürdüren epilepsi hastaları olduğunu anlatan Velioğlu, şunları söyledi:

"Toplumun epilepsi hastalığındaki yanlış bilgilenmesinden dolayı hastalarımız iş hayatı, evlilik gibi sosyal hayatlarının birçok alanında sorunlar yaşıyor. Doğru bilinen diğer yanlış, evlilik yapamamaları. Evlilik yapabilirler. Sağlıklı gebelikler ve sağlıklı bebek sahibi olabilirler. İlaç tedavileri doktorları tarafından düzenlenerek çocuk sahibi olabilirler. Taşıt kullanma bir başka doğru bilinen yanlış, kullanamazlar değil nöbetleri kontrol altında olduğu sürece ehliyet alabilmekteler ve araç kullanabilirler, nöbetsiz oldukları dönemde doktor kontrolünde olmak koşuluyla..."

Abdi İbrahim Reçeteli Ürünler Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Dr. Oğuz Mülazımoğlu da salgın sürecinde Türkiye'ye gereken tüm ilaçları ücretsiz olarak üretip Sağlık Bakanlığına bağışladıklarını ve hastaların kullanımına sunduklarını dile getirdi.

Mülazımoğlu, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği iş birliğinde epilepsili bireylerin hayatını iyileştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Yorumlar (0)
3
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 24 Mart 2022
İmsak 05:29
Güneş 06:54
Öğle 13:16
İkindi 16:43
Akşam 19:27
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19