Engelli çocuklarda erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Öznur Uzun, engelli çocuklarda erken dönemde başlayan fizik tedavinin, daha iyi sonuçlar verdiğini ve ortaya çıkabilecek yeni eklem kısıtlılıklarının önüne geçtiğini bildirdi.

Uzun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerde fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemine ilişkin bilgileri paylaştı.

Engelliliğin doğuştan veya kaza, hastalık gibi nedenlerle sonradan oluşabileceğine dikkati çeken Uzun, hastanede her engel grubundan kişilere farklı tedavi hizmetlerinin sunulduğunu, erişkin ve çocuklar için ayrı ünitelerin bulunduğunu vurguladı.

Uzun, çocuklarda Serebral Palsi (SP) gibi doğumsal bazı rahatsızlıklar, sonradan yaşanan omurilik yaralanmaları ve travmatik beyin hasarlarının çeşitli fiziksel engel durumlarına sebep olabileceğini anlattı.

"Çocuklukta sinir sisteminin kendini iyileştirme potansiyeli daha yüksek"

Bu durumdaki çocuklar için hem normal rehabilitasyon hem de ileri teknolojiden faydalanılan robotik rehabilitasyon programlarının uygulandığını belirten Uzun, engelli çocuklarda düzenli fizik tedavinin önem taşıdığını söyledi.

Uzun, "Çocukluk çağında sinir sisteminin kendini iyileştirme potansiyeli daha yüksek. Hem yaralanmalar sonrası hem de doğuştan engellilik durumlarında erken dönemde fizik tedaviye başlamak sinir iyileşmesini artırıyor, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde etmemizi sağlıyor." diye konuştu.