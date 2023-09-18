En Bulaşıcı Kovit-19 Varyantı: Eris'in Belirtileri ve Risk Grupları

Kovit-19 pandemisinin başlangıcından bu yana geçen üç yılı aşkın süre içerisinde dünya genelinde 770 milyon vaka ve 6.9 milyon ölüm kaydedildi. Türkiye'de ise 17 milyon kişi bu hastalığa yakalandı ve 101 bin kişi hayatını kaybetti. Etkin antiviral ilaçlar henüz bulunamamışken, Eris isimli yeni varyant alarm veriyor.

En Bulaşıcı Varyant: Eris

Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, Eris varyantının şu an için en bulaşıcı Kovit-19 varyantı olduğunu belirtti. Dünya genelindeki vakaların yüzde 20'sinin Eris varyantından kaynaklandığına dikkat çekerek, bu varyantın Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenmesi gereken bir varyant olarak tanımlandığını ifade etti.

Kimler Risk Grubunda?

Eris varyantının ağır hastalık yapma konusunda henüz yeterli veri olmadığını belirten Öztürk, risk grupları arasında ileri yaş ve ek hastalığı olan kişilerin yer aldığını vurguladı.

Korunma Önerileri

Korunma yöntemleri konusunda Öztürk, “Özellikle kapalı mekanlarda mesafe ve hijyen önlemlerine dikkat edin. Kaliteli uyuyun, alkol ve tütün mamullerinden uzak durun, bol su tüketin ve Akdeniz diyetiyle sağlıklı beslenin," ifadelerini kullandı.

Eris Varyantı Belirtileri

Varyantın semptomları arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, baş ağrısı, burun akıntısı-tıkanıklığı, tat ve koku kaybı ve ishal yer alıyor.

Eris varyantı, en bulaşıcı Kovit-19 varyantı olarak dikkat çekiyor. Korunma önlemlerine sıkı bir şekilde uymak ve risk gruplarını bilerek hareket etmek, bu varyantın yayılmasını engellemede kritik olacaktır.