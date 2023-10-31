Emziren anneler dikkat! Bu besinlerden uzuk durun

Diyetisyen Dilara Gökmen konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Anne sütü bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli tüm besin öğelerini içeren ilk 6 ayda tek başına yeterli olan ekonomik bir besindir. Emziren anneler bu süreçte yeterli su tüketerek süt oluşumunu desteklemelidir. Yeterli protein(yumurta, et, kuru baklagil vb.) alarak sütün kalitesi artırılmalıdır. Bebeğin alerjisi yoksa peynir, yoğurt, kefir gibi fermente süt ürünleri tüketilerek kalsiyum depoları yeterli seviyede tutulmalıdır. Bebeğin retina ve beyin gelişimi için de çoklu doymamış yağ asitleri içeren besinlere ( balık, avokado, ceviz...) yer verilmelidir.

Peki Emziren Annelerin Hangi Besinlerden Uzak Durması Gerekmektedir ?

Gaz Yapan Besinleri Tüketmeyin !

Sebzelerden; karnabahar, brokoli, lahana, kabak, kırmızı biber, soğan ve sarımsak tüketmeyiniz şayet ki tüketecekseniz mutlaka pişiriniz. Böylelikle gaz oluşumunu önlersiniz. Meyvelerden; turunçgiller, kayısı, armut, erik, şeftali tüketimini azaltmalısınız. Alternatif olarak bu besinleri komposto şeklinde tüketirseniz gaz oluşumunu azaltırsınız. Kuru baklagiller; bu besin grubunu suda bekleterek veya pişirirken karbonat kullanarak gaz oluşumunu azaltabilirsiniz. Pişirdikten sonra üzerine kimyon eklemekte sindirminizi kolaylaştıracaktır..

Süt ürünleri; sütte bulunan proteinler bebek tarafından sindirilemeyeceği için gaza neden olabilir. Bunu önlemek için yoğurt, kefir vb. fermente süt ürünlerini veya bitkisel sütleri tercih edebilirsiniz.

Baharatlı Yemeklerden Uzak Durun

Aroma oranı yüksek olan acı, kekik, sarımsak tozu gibi baharatlar sütün tadını değiştirerek bebeğinizin emmeyi reddetmesine neden olabilir.

Bitki Çayı Tüketiminde Seçici Olun

Ihlamur, papatya, rezene, hatmi ve amber çayını günde 1-2 fincanı geçmeyerek tüketebilirsiniz. Diğer bitki çaylarının fazla tüketiminde anne sütünün su oranını azalttığı biliniyor.

Günlük Kafein Alınımı Azaltın

Kafein içeren yiyecek ve içecekler (çikolata, çay, kahve vb.) gaz problemine sebep olmakla birlikte anne sütüyle bebeğe geçen kafein sindirilemeyeceği için huzursuzluk ve uyku problemine neden olabilir.

Sigara ve Alkol Tüketmeyin

Yapılan araştırmalarda sigarada bulunan nikotinin sütü azalttığı kanıtlanmıştır. Sigara kullanmamak hem bebek hem anne için faydalıdır.Alkol tüketimi de sütünüzü azaltacağı gibi aynı zamanda tadını ve kokusunu değiştirerek bebeğinizin emmeyi reddetmesine sebep olabilmektedir.