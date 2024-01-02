El titremesi hastalığına Türk bilim insanları çare buldu

430 gram ağırlığındaki bilekliğin deprem sönümleyici mantığıyla hareket ettiğini ifade eden Prof. Dr. Tarlacı, “Temelde içinde bir ağırlık var. Saat gibi bir bileklik. İçerisinde bir geometrik matematiksel düzen söz konusu. Yani titremenin olduğu yönün aksi yönünde kayarak ve akarak ya da ağırlığı taşıyarak titremeyi bastırıyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Parkinson dışındaki el titremelerinde yüzde 75’in üzerinde başarı sağlayan el bilekliği şeklindeki cihaz hakkında bilgi verdi.

Doğadan alınan ilhamla geliştirilen cihazın depremden yola çıkarak tasarlandığını kaydeden Tarlacı, “Deprem dediğimiz şey yer kabuğunun titreşimi. Titreşimin tıbbi karşılığı tremor. Depremde de ortaya çıkan yer kabuğunun tremoru. Bize ilham veren binaların altına yerleştirilen sismik sönümleyici. Yani deprem dalgalarının binayı sallamasını engelleyen aradaki ayraç.” dedi.

Kullanılan ilaçların etkileri oldukça zayıf

Titremenin Parkinson ve esansiyel titreme olarak iki şeklinin var olduğunu ifade eden Tarlacı, “Kullanılan ilaçların etkileri oldukça zayıf. Ortalama yüzde 30 hastanın günlük yaşamını iyileştirebiliyoruz. İlaçların yan etkileri de oldukça fazla. Fizyoterapi uygulamalarının etkileri oldukça sınırlı. Bunların dışında en etkili yöntem beyne pil takmak ya da beynin belli bir bölgesine kontrollü olarak zarar vermek, ancak bazı riskleri var.”

El bilekliği şeklinde bir cihaz geliştirdik

1970’lerden beri titremeyi engellemek için bazı mekanik cihazlar geliştirildiğini anlatan Tarlacı, “Ancak bunların birçoğu günlük yaşamda kullanımı oldukça zor ve hiçbiri laboratuvar dışına çıkıp halka sunulmamış. Biz, bir sismik sönümleyici gibi bir cihaz geliştirebilir miyiz diye düşündük. Sonuç olarak giyilebilir, herhangi bir ilaç veya kimyasal içermeyen el bilekliği şeklinde bir cihaz geliştirdik. Bu cihaz takılır takılmaz hemen etkisini gösteriyor. Yaklaşık yüzde 75 oranında etkinliği söz konusu. Hiçbir yan etkisi de yok.” dedi.

İçerisinde bir geometrik matematiksel düzen söz konusu

430 gram ağırlığındaki bilekliğin deprem sönümleyici mantığıyla hareket ettiğini ifade eden Tarlacı, “Temelde içinde bir ağırlık var. Saat gibi bir bileklik. İçerisinde bir geometrik matematiksel düzen söz konusu. Yani titremenin olduğu yönün aksi yönünde kayarak ve akarak ya da ağırlığı taşıyarak titremeyi bastırıyor.” dedi.

Bir bardak su içmek bile eziyet

Nedeni bilinmeyen titreme hastalığı olan Esansiyel tremorun genelde kuşaklar arası aktarıldığını da dile getiren Tarlacı, “Dedelerden, ninelerden, torunlara ya da çocuklara geçer. Bir bardak su içmek, yazı yazmak, ayakkabı bağlamak gibi herkes için basit görünen bu eylemler, şiddetli titreme şikayeti olanlar için büyük bir eziyete dönüşebiliyor.” diye konuştu.

100’e yakın hastada kullanılıyor

Türkiye'de geliştirilip üretilen bilekliğin 100’e yakın hastada kullanılmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, cihaza yurt dışından da talep olduğunu söyledi.

BrainPark Kuluçka Merkezi’nin girişimci şirketi ALEA tarafından üretiliyor

Bileklik, Üsküdar Üniversitesi BrainPark Kuluçka Merkezinde kurulan ALEA Nöroteknoloji ve AR-GE Anonim A.Ş. tarafından üretiliyor. Prof. Dr. Sultan Tarlacı ve ekibi Pusat Furkan Doğan ile Metehan Kaya’nın öncülüğünde kurulan ALEA tarafından geliştirilen özel bileklik, ‘tremor’ olarak adlandırılan el titremesi hastalığının tedavisine imkân sunuyor. ALEA şirketi, giyilebilir nöroteknoloji ürünleri ile sağlık alanında çözümler sunmayı amaçlıyor.