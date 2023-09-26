Eksozomlarla Yenilikçi Estetik Tedaviler: Cilt Sağlığı ve Güzelliği İçin Son Gelişmeler

Son yıllarda estetik uygulamalarda kök hücre yöntemleri önemli bir yer edinmektedir. Bu alanda özellikle dikkat çeken gelişmelerden biri, yenidoğan göbek bağı dokusundan elde edilen eksozomlarla ilgilidir. Eksozomlar, son 30 yılın en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Bu küçük kesecikler, doku onarımı için büyük bir potansiyele sahiptir ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cilt sağlığı ve güzelliği için yeni nesil bir tedavi yöntemi olarak giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Asude Kara Polat, eksozomlar hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır.

Güneş lekeleri ve akne izlerine de iyi geliyor

Eksozomlar, çok sayıda büyüme faktörü, aminoasitler içeren ve mezenkimal kök hücrelerin kültür ortamında özel işlemler ile saflaştırarak elde edilen protein kesecikleridir. Yenidoğan göbek bağı dokusundan elde edilen eksozomlar kültür ortamında özel işlemlerle saflaştırılarak elde edilen protein kesecikleridir. Eksozomlar çok küçük 30-200 mm çapındadır. Hücrelerin binde biri boyutunda olan bu kesecikler etki ettiği hücrenin fonksiyonlarını güçlendirmekte ve o hücreyi onarabilmektedir. Eksozom tedavisi, estetik amaçlı yapılmasının yanı sıra bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Leke tedavisi, cilt gençleştirme, akne izi tedavisi, atopik egzama, saç dökülmesi, yara iyileşmesi veya yanık tedavisi gibi alanlarda başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Eksozom tedavisinde diğer kök hücre yöntemlerinin aksine, hastadan kemik iliği veya karın yağı alınmaz. Bu nedenle kök hücre tedavisine kıyasla çok daha pratik bir yöntem olmasıyla tanınır.

30 dakikalık işlem sonrası günlük yaşama devam edilebiliyor

Eksozom homojen süspansiyon olarak steril şekilde soğuk zincir ile saklanmaktadır. Uygulamadan yaklaşık 30 dakika kadar önce hastanın cildi temizlenerek lokal anestezik krem sürülmektedir. Eksozom tedavisinde kök hücrelerden alınan eksozomlar belirlenmiş alana dermal olarak mikroiğneler yardımı ile enjekte edilmektedir. Eksozom cilt serumu enjekte edildikten sonra hasarlı olan hücrelerde onarım başlamaktadır. Hastalar işlem sonrası günlük yaşantılarına rahatlıkla devam edebilmektedir.

Tek seansta istenilen sonuç elde edilebiliyor

Ciltte istenilen bölgeye uygulanacak olan eksozom tedavisi tek seans olarak uygulanmaktadır. Bir kez uygulanacak bu işlem sonrasında zaman içinde istenen sonuç elde edilmektedir. Eksozom hücre enjekte edilir edilmez hızlıca hasarlı olan bölgede hücrelerin onarım işlemi başlamaktadır. Eksozom hücrenin onarım gücü oldukça yüksektir.

Uygulanacak hastalık veya duruma göre tedavi kişiye göre planlanır. Örneğin saç dökülmesinde süreç 3-8 seans aralığında olabilmektedir. İşlemler genellikle 7-14 günlük arayla yapılmaktadır. Saç ekimi sonrasında da uygulanabilmektedir. Ekim sonrası yapıldığında ekilen saçların desteklemesi sağlanmaktadır.