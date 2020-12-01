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e-Nabız kullanıcısı 27,3 milyona ulaştı

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında kullanıcı sayısı 27,3 milyona ulaştı.

e-Nabız kullanıcısı 27,3 milyona ulaştı

 Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015 yılında hizmete alınan ve o tarihten itibaren herkesin laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden, teşhis, rapor ve muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına e-Nabız aracılığıyla erişilebiliyor. 

Teşhis, rapor ve muayenelere ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişebilmeyi mümkün kılan, koronavirüs salgınıyla mücadelenin dijital yönetiminde altyapıyı oluşturan e-Nabız kullanıcı sayısı artarak 27,3 milyona ulaştı.

Kamu, özel ya da üniversite hastanesi fark etmeksizin tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.

"e-Nabız" salgınla mücadelede büyük kolaylık sağladı

e-Nabız'ın tüm sağlık kuruluşlarını ve her türlü sağlık verisini kapsayan altyapısı, bu yılın mart ayı itibarıyla Türkiye'de başlayan koronavirüs salgınıyla mücadelede etkin rol oynadı.

Vakaların numune sonuçları, izlem bilgileri, temaslı izlemlerinin bir arada takibinin yapılabilmesi amacıyla devreye alınan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) gibi sistemler, e-Nabız altyapısıyla geliştirildi.

Bu süreçte entegre sistemlerle hastaların radyolojik tetkikleri, test sonuçları, geçmiş sağlık kayıtları, izlem raporları, ilaç takipleri ve temaslı takiplerinin tek bir platformdan yapılması sağlandı.

Hekimler, hastalarına ilişkin tüm süreci Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden takip ederken, Kovid-19 pozitif vakaların mevcut diğer hastalıklarına, ilaçlarına, geçirdikleri operasyonlara, tetkiklerine e-Nabız'dan erişebildi.

Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi.

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