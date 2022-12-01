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DUYGUSAL AÇLIK OBEZİTEYİ TETİKLİYOR
Uzmanların uyarısına rağmen obezite ciddi bir sorun teşkil etmeye devam ediyor. Türkiye’de obezite görülme oranı kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 30 sınırına yaklaştı. TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Önlemleri Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye obezitede Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.
SAĞLIK 01.12.2022, 10:17
Kişisel Gelişim Dalında başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Crowne Plaza Oteli'nde düzenlenen, sunuculuğunu Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği Türkiye'nin Prestij Ödülleri Töreni'nde , "Yılın en başarılı kişisel gelişim eğitmeni" ödülünü alan Seda Arpacı yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kişisel gelişim kişinin ruh, zihin ve beden sağlığını daha pozitif destekler. Hayatı sevgi ile kucaklarsak evren her isteğimize karşılık verir. Hayatı ve kendinizi sevin. Ayrıca başarımın ödülle taçlandırılması beni onure etti" dedi.
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