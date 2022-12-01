DUYGUSAL AÇLIK OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

Kişisel Gelişim Dalında başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Crowne Plaza Oteli'nde düzenlenen, sunuculuğunu Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği Türkiye'nin Prestij Ödülleri Töreni'nde , "Yılın en başarılı kişisel gelişim eğitmeni" ödülünü alan Seda Arpacı yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kişisel gelişim kişinin ruh, zihin ve beden sağlığını daha pozitif destekler. Hayatı sevgi ile kucaklarsak evren her isteğimize karşılık verir. Hayatı ve kendinizi sevin. Ayrıca başarımın ödülle taçlandırılması beni onure etti" dedi.