Dünyada Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 66,8
Dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
SAĞLIK 22.07.2022, 22:11
İstatistiksel veriler sunan "Our World in Data"ya göre, dünya genelinde uygulanan aşı dozu 12 milyar 259 milyonu aştı.
Buna göre, dünya nüfusunun yüzde 66,8'ine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
Düşük gelirli ülkelerde yaşayanların sadece yüzde 19,3'üne en az bir doz aşı uygulandı.
Dünya genelinde 567 milyon 898 bin 418 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 6 milyon 380 bin 676 kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütünden aralık 2021'de yapılan açıklamada, 2022'nin ilk yarısında dünya nüfusunun yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanması hedefleniyordu.
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