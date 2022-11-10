Dünyada ilk kez ölümcül genetik bir hastalığı olan bebek, ana rahminde tedavi edildi

Dünya tıp literatürüne geçen tedavi, "New England Journal of Medicine" isimli bilimsel tıp dergisinin son sayısında da yayımlandı.

Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Doğu Ontario Çocuk Hastanesi ve Ottawa Hastanesi'ndeki doktorlardan oluşan bir ekip, Sobia Bashir isimli annenin bebeğine, 2021 yılındaki doğum öncesi testlerde Pompe hastalığı teşhisi koydu.

Daha önce aynı genetik hastalık sebebiyle iki çocuğunu kaybeden Zahir ve Sobia Bashir çifti, bugün 16 aylık olan Ayla isimli bebekleri için doktorların anne karnında deneysel tedavi teklifini kabul etti.

Doktorlar, Pompe hastalarında eksik olan bir enzimi vermek için Ayla'nın annesine hamileliğinin 24. ve 37. haftaları arasında altı infüzyon verdi.

Bebekte eksik olan enzim, ultrason tarafından yönlendirilen iğneler kullanılarak fetal göbek kordonu damarına enjekte edildi.

Ottawa Hastanesindeki doğum öncesi enzim replasman tedavisinden sonra Ayla, 22 Haziran 2021'de dünyaya geldi.

Ayla’da yapılan testler, kalp ve kas gelişiminin normal olduğunu gösterdi.

Ayla bebek üzerinde gerçekleşen tedavi, dünya tıp literatürüne, "bir genetik hastalık için anne karnında tedavi edilen ilk bebek" olarak geçerken, vaka aynı zamanda "dünyanın ilk rahim içi tedavisi" olarak da tescillendi.

Dünyada 100 bin bebekte bir görülen Pompe hastalığı, bebeklerde genellikle kalp büyümesi ve kas güçsüzlüğüne neden olarak ölümlere yol açıyor.