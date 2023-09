Dünya Kuduz Günü: Kuduz Bilinci ve Aşılamayı Vurgulayan Boehringer Ingelheim Türkiye

Boehringer Ingelheim Türkiye, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü'nü anmak amacıyla, dünyada her 9 dakikada bir can alan kuduz hastalığı hakkında toplumu bilinçlendirmek ve doğru aşılamanın önemini vurgulamak için önemli açıklamalarda bulundu.

Araştırma odaklı ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, bugün ve nesiller boyunca insanların ve hayvanların sağlığını iyileştirecek çığır açıcı tedaviler geliştirirken, odaklandığı hastalıklara dikkat çekmeyi ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı Birimi, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü vesilesiyle, dünya üzerinde her 9 dakikada bir can alan kuduz hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye’de Yılda Yaklaşık 250.000 Kuduz Riskli Temas Bildiriliyor

Kuduz; evcil ve vahşi hayvanlarda görülen ve hayvandan insana kolayca bulaşabilen ‘’Zoonoz Viral’’ bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuduz hastalığını her yıl yaklaşık 59.000 kişinin hayatına mâl olmasıyla, dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul ediyor. Kuduz hastalığı tüm dünyada günde 160 kişinin ve her 9 dakikada 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden oluyor. Tüm dünyada 5,5 milyar insan her gün kuduz riskiyle karşı karşıya kalıyor ve hayatını kaybedenlerin yüzde 40’ını ise çocuklar oluşturuyor.

Kuduz hastalığında endemik bir bölge olan Türkiye’de ise, yılda yaklaşık 250.000 kuduz riskli temas bildirimi yapılıyor ve yılda ortalama 1-2 kuduz vakası görülüyor.

İnsanlardaki kuduz vakalarının hemen tümü köpek ısırıklarından kaynaklanıyor; bu nedenle köpekleri aşılamak, insanlarda kuduzu ortadan kaldırmanın en etkin yolu olarak önem taşıyor.

Doğru Aşılama ve Bilinçlendirme Programları ile Yüzde Yüz Önlenebilir

Tüm dünyada etkili ve ölümcül bir hastalık olan kuduzun tedavisi olmakla birlikte, kuduz hastalığının doğru aşılama ve bilinçlendirme programları ile tamamen önlenebilir olması, hastalıkla mücadelede umut kaynağı oluyor. Bu nedenle doğru aşılanma takvimi oldukça önem taşıyor. Aşı, hayvanları korurken hastalığın insanlara taşınmasını engelliyor. Yanı sıra, virüse maruz kalmış insanlara yapılan hızlı müdahalede aşının rolü hayati önem taşıyor. Boehringer Ingelheim Türkiye, kuduz hastalığına karşı kullanılmak üzere ürettiği bir dizi aşıyla; kuduzu önleme alanında ve hastalık mücadelesinde küresel bir lider konumunda bulunuyor. Şirket, toplumda kuduz konusunda farkındalık yaratmak için sürdürülebilir bir çaba göstererek hayvanlarla sıklıkla iletişim içerisinde olan veteriner hekimler, sivil toplum kuruluşları ve hayvan yetiştiricileri başta olmak üzere tüm toplumu bilinçlendirmek üzere çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Kuduza Nasıl Müdahale Edilmeli?

Kuduz hastalığı, belirtileri ortaya çıktıktan sonra hem hayvanlar hem de insanlar için öldürücü olabiliyor. Hayvanlarda en belirgin kuduz işaretleri şiddetli davranış değişiklikleri ve açıklanamayan ilerleyici felç olurken, insanlarda kuduzun ilk bulguları arasında baş ağrısı, ateş, kaygı, karıncalanma veya ısırık bölgesi yakınlarında değişen duyarlılıklar yer alıyor. Kuduz hastalığı hem insanlarda hem de hayvanlarda felçten komaya, daha sonra ölüme neden olabiliyor.

Bu nedenle kuduz belirtilerinin ortaya çıkması ile zaman oldukça kritik hale geliyor. Uzmanlar, bir insanın ya da evcil hayvanın enfekte bir hayvana temas ettiğinden şüpheleniliyorsa öncelikle yaranın bol su ve sabunla yaklaşık 15 dakika yıkanması sonrasında; %70 alkol/etanol, tentür veya iyot gibi virüsidal tedavi uygulanmasını ve gecikmeden bir doktora danışılmasını öneriyor.