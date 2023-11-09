Dünya Doktorları: Gazze İçin Hemen Şimdi Ateşkes Süreci Başlatılmalı

Dünya Doktorları, her gün yüzlerce sivil kadın, çocuk ve sağlık personelinin öldürüldüğü Filistin topraklarında ateşkes ilan edilmesi için kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamada; üçüncü devletlerin, uluslararası hukuk altındaki sorumluluklarını derhal yerine getirerek taraflar üzerindeki baskıyı artırması için çağrı yapıldı. Tam, güvenli ve engelsiz insani yardıma erişimin garanti edilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Dünya Doktorları; ateşkes için uluslararası kamuoyunun ve hükümetlerin omuzlarında tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Dünya Doktorları’ndan Güçlü, Acil ve Kararlı Diplomatik Müdahale Çağrısı

Dünya Doktorları yaptığı basın açıklamasında şu açıklamalarda bulundu: “30 Ekim’de Cebaliye Mülteci Kampı’nın maruz kaldığı ağır hava saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi de hala enkazda sıkışmış durumda. Hastanelerin uğradığı yıkımın olağanüstü seviyelerde olması nedeniyle çok sayıda hasta tedavi edilemiyor. Bu koşullarda sağlık personeli, hastanelerin zeminlerinde anestezi olmadan ameliyatlar yapmak zorunda kalıyor. Kaynak eksikliği, hijyen ve yorgunluk koşullarında çalışan sağlık görevlilerinin durumu, Gazze’de üç haftadır her gün yaşanan bir gerçeklik haline dönüştü. Şu ana kadar 4 bin 324’ü çocuk, 2 bin 823’ü kadın olmak üzere 10 bin 569 insan hayatını kaybetti. Gelinen bu durumda, sivil halkın öldürülmesini durdurmak için güçlü, acil ve kararlı bir diplomatik müdahale gereklidir’’.

Sivillerin Yoğun Olduğu Bölgelere Yapılan Saldırılar Hukuka Aykırı Ve Keyfidir

Dünya Doktorları; Uluslararası İnsancıl Hukuk’un (UİH), sivillerin yoğun bir şekilde bulunduğu bölgelerdeki hedeflere yapılan hava saldırılarının hukuka aykırı ve keyfi saldırılar olarak kabul ettiğine dikkat çekti. Açıklamada; Gazze’de UİH'nin sürekli ihlal edildiği bu ortamda uluslararası toplumun güçlü, acil ve kararlı bir müdahalede düştüğü acizlik karşısında dehşete düştüklerinin altı çizildi. Dünya Doktorları, sivillerin korunması için gereken tüm adımları atmaya, “Üçüncü Devletleri”, uluslararası hukuk altındaki sorumluluklarını derhal yerine getirerek taraflar üzerindeki baskıyı artırmaya, acil bir ateşkes sürecinin başlatılmasına ve tam, güvenli ve engelsiz insani yardıma erişimin garanti edilmesini sağlamaya çağırdı.