DSÖ'den Acil Uyarı: Milyonlarca İnsanı Tehdit Eden Ölümcül Hastalık! 7,5 Milyon Kişi Etkilendi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son açıklamaları, küresel sağlık alanında büyük bir endişe yaratıyor. Korkunç bir rakamla karşı karşıya kalan insanlık, şimdi de tüberkülozun pençesinde. 7,5 milyon insan bu ölümcül hastalıkla mücadele ediyor. Peki, bu hastalığın yayılımını nasıl durdurabiliriz? İşte bu konuda atılması gereken adımlar ve uzman görüşleri.

Pandemi Sonrası Tüberküloz Tehdidi

Kovid-19 salgınının gölgesinde, bir başka sağlık krizi daha fazla dikkat çekiyor: Tüberküloz. DSÖ'nün 2023 Küresel Tüberküloz Raporu, 92 ülke ve bölgeden toplanan verileri içeriyor ve bu verilere göre 2022 yılında 7,5 milyon kişi tüberkülozla tanıştı. Bu, 1995'ten bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Tüberkülozla Mücadelede Hızlandırılmış Çözümler

Covid-19 sonrası tüberküloz teşhis ve tedavi hizmetlerinde gözle görülür bir iyileşme yaşandı. Ancak bu durum, hedeflenen başarıya ulaşabilmek için daha hızlı ve etkin stratejiler geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Tüberküloz: Dünyanın İkinci Ölümcül Hastalığı

Tüberküloz, 2022 yılında dünyanın ikinci en ölümcül bulaşıcı hastalığı olma unvanını korudu. 2000 yılından bu yana yapılan çalışmalar sayesinde 75 milyondan fazla hayat kurtarıldı, ancak bu hastalıkla mücadelede hala daha fazla çaba gerekiyor.

Salgının Gözden Kaçan Etkileri

2022'de kaydedilen ilerlemeye rağmen, tüberkülozun yarattığı sorunlar ve küresel hedeflerin karşılanmasındaki yetersizlikler göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, 2018'de belirlenen küresel tüberküloz hedeflerine ulaşmakta yaşanan zorluklar dikkat çekiyor.

DSÖ'nün Hedefleri ve Mevcut Durum

DSÖ, 2025 yılına kadar tüberkülozdan kaynaklı ölümlerde %75'lik bir azalma hedefliyor. Ancak 2015'ten 2022'ye kadar yaşanan %19'luk düşüş, bu hedefe ulaşmada yaşanan zorlukları gözler önüne seriyor.