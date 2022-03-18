DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge: Bütün insanlara evrensel bir sağlık güvencesi sunmaya çalışıyoruz

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, "Birinci önceliğimiz, bütün insanlara evrensel bir sağlık güvencesi sunmaya çalışıyoruz. İkincisi, mültecilerin ve göçmenlerin kendilerini ilgilendiren konulara dahil olmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

SAĞLIK 18.03.2022, 22:13
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge: Bütün insanlara evrensel bir sağlık güvencesi sunmaya çalışıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, insanlara evrensel sağlık güvencesi sunmaya, mültecilerin ve göçmenlerin kendilerini ilgilendiren konulara dahil olmasını sağlamaya ve içinde bulundukları topluluklar ile ekonomilere de çok büyük katkıda bulunduklarını vurgulamaya çalıştıklarını ifade etti.

DSÖ ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanışında basın toplantısı düzenlendi, gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Dr. Hans Kluge, buradaki konuşmasında, geçen üç haftada 3 milyon insanın Ukrayna'daki savaştan kaçmak zorunda kaldığını ve farklı Avrupa ülkelerine sığınmak için başvuruda bulunduğunu aktardı.

Bu insanların aşılama, çocuk sağlığı, kronik hastalıklar ve AIDS ile mücadele, çeşitli psikososyal destekler konusunda ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çeken Kluge, göçmen sağlığı alanındaki desteklerinin sadece akut krizlerle sınırlı olamayacağını vurguladı.

Halihazırda dünyada milyonlarca insanın göçmen konumunda olduğunu, yurt içinde yerinden edilen birçok insan bulunduğunu hatırlatan Kluge, göçün her zaman insanlık tarihinin son derece önemli bir parçası olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Toplantıda bir araya gelen bakanların, çeşitli göçmen toplulukları temsilcilerinin, DSÖ Avrupa, Doğu Akdeniz ve Afrika bölgeleri ile BM temsilcilerinin önceliklerinden bahseden Kluge, şunları kaydetti:

"Birinci önceliğimiz, bütün insanlara evrensel bir sağlık güvencesi sunmaya çalışıyoruz. İkincisi, mültecilerin ve göçmenlerin kendilerini ilgilendiren konulara dahil olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Üçüncü olarak da mülteci ve göçmenlerin içinde bulundukları topluluklara ve ekonomilere çok büyük katkıda bulunduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu konuda oy birliğine varmış durumdayız. Herkesin kaliteli sağlığa erişebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Göçmenler ve mülteciler, afetlere karşı hazırlık çalışmalarında yer almalı. Farklı sektörler iş birliği yaparak göçmenlere ve vatandaşlara çok daha kapsayıcı bir sağlık hizmeti sunmalı. Göçmen sağlığı politikaları, sağlıklı veriler üzerinde yükselmeli, iyi bir şekilde koordine edilmeli. Bu amaçla yeni iş birliği imkanları geliştirmeliyiz."

Kluge, bu kapsamda çalışmaya koyulduklarını, iddialı vizyonlarını hayata geçirmeye çalışacaklarını, bunun için de yeni bir strateji ve eylem planı hazırladıklarını aktardı.

"AB ve Türkiye arasındaki iş birliği gerçek bir başarı öyküsüdür"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise sağlık ve göç konusunda doğru inisiyatifler geliştirmenin yegane yönteminin iş birliğini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Schinas, Türkiye'nin geçen dönemde göçmenlere sağlık hizmeti sağlamada müthiş bir sorumluluk üstlendiğini ve gerek göçü gerekse göçün sağlık boyutunu yönetmede son derece başarılı sonuçlar elde ettiğini belirterek, herkese teşekkürlerini sundu.

Avrupa'da tekrar savaş yaşandığını ve rekor sürede, bütün AB üyesi ülkelerin oy birliği ile milyonlarca Ukraynalıya geçici koruma statüsü verdiklerini anlatan Schinas, bu şekilde bütün Ukraynalı göçmenlerin eğitim ve sağlık sistemlerine, iç piyasalarına ve ikamet izni imkanlarına erişebildiklerini aktardı. Bu hakların hızlı şekilde somut bir gerçekliğe dönüşmesi için çalıştıklarını dile getiren Schinas, gelecek çarşamba AB Komisyonu olarak bu konuda önemli bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Margaritis Schinas, AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Bu iş birliği gerçek bir başarı öyküsüdür. Türkiye milyonlarca Suriyeli mülteciye yıllardır kapısını açmış durumda, onları ağırlıyor. Fakat bunu mümkün kılan unsurlardan biri de elbette AB'nin önemli bir desteği. Biz AB olarak 6 milyar avroluk bir kaynak aktardık. Halihazırda bunun 4,6 milyarını serbest bıraktık. Bu amaçla kurulan 200 sağlık merkezimiz var. Bunlar gerek komisyon gerek AB tarafından destekleniyor." şeklinde konuştu.

İki yeni hastanenin de kısa süre sonra kapılarını açacağını, bunların da AB'den finansman aldığını ifade eden Schinas, kendisinin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile açılışa katılmayı umduğunu dile getirdi. Margaritis Schinas, bir transit ülkesiyle AB'nin iş birliği yapmasının ne kadar verimli sonuçlara yol açabileceğini bu bağlamda gördüklerini sözlerine ekledi.

Afrikalı göçmenler

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti de Afrika'da 280 milyon insanın kendi ülkelerinden başka yerlerde yaşadığını, bunların 4'te 3'ünün Sahra Altı ülkelerinden geldiğini söyledi.

Afrikalı göçmenlerin başka ülkelere giderken çok yoğun ayrımcılığa maruz kaldıklarına ve bir dizi sağlık sorunuyla karşılaştıklarına işaret eden Moeti, "Bu sağlık meseleleri karşısında bütüncül bir tepki vermek gerekiyor. Bu insanların ihtiyaçlarına ve onların sağlığını zayıflatan unsurlara dönük çözüm geliştirmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari ise bölgelerinde 75 milyon göçmen bulunduğu bilgisini verdi.

Mandhari, DSÖ olarak göçmen ve mültecilere kapsayıcı sağlık hizmeti sunulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, komitelerinin stratejik hedeflerinden bahsetti.

"Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür etmek istiyorum"

Temsilciler, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, "Ukrayna'dan gelecek bir göç krizine Avrupa hazır mı?" sorusu üzerine, "Ne olacağını bilmiyoruz, geleceği öngörmek kolay değil. UNICEF'in verilerine göre, her saniye Ukrayna'da bir çocuk, göçmen haline geliyor. Halihazırda 3 milyon göçmen var ve bu insanların yüzde 50'si çocuk." dedi.

DSÖ'nün bir dizi önceliği bulunduğuna dikkati çeken Kluge, şöyle devam etti:

"Öncelikle Ukrayna'ya destek göndermek. Hastanelerde oksijen stokları tükeniyor. Ukrayna'da 3 acil durum üst üste binmiş durumda. Bir taraftan savaş var, bir taraftan Kovid-19 sürüyor, çok sayıda insanın oksijen desteğine ihtiyacı oluyor. Üçüncüsü de poliomielit (çocuk felci) salgını başlamış durumda. İkinci önceliğimiz de komşu ülkelerin sağlık hizmet sistemlerini güçlendirmek. Bu sayede daha fazla göçmen alabilmek. İstatistiklere göre 8 bin kadın, önümüzdeki 3 ay içinde doğum yapacak. Üçüncü önceliğimiz de sağlık diplomasisi. İnsani yardım, sağlık desteği bence barışa giden köprü. Bütün kapılar kapansa bile sağlık kapısı her zaman siyasetin ötesinde açık kalmaya devam edecek. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bölgeye barış getirmek için olağanüstü bir çaba sarf etti. Bence sağlığın barışa, barışın da sağlığa ihtiyacı var."

Ukrayna'da Kovid-19'un yayılma hızına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kluge bölgede şu an test ve aşılamada ciddi sorunlar olduğunu, insanların sığınaklarda kalabalık şekilde kalmalarının vakaların hızlı yayılmasına neden olduğunu aktardı.

"Çifte standart olduğunu düşünmüyorum"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas ise bir gazetecinin "Ukraynalı göçmenlere yönelik Avrupa'nın şu anki kapsayıcılığını Suriyeli göçmenler için fazla göremediklerini, bu iki farklı yaklaşıma dair değerlendirmesinin ne olduğunu" sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bu argümanda hemfikir değilim. AB, her zaman sığınmacıların gelmek istediği bir ülke olmaya devam edecektir. Savaştan, baskıdan kaçan ülkeler AB'ye, Avrupa'ya gelmeye devam edecek. Bu değişemez. Bu, Avrupa olarak bizi tanımlayan unsur. Biz böyle bir toplumuz, böyle bir hayat tarzına sahibiz. Dolayısıyla nasıl bir Suriyeli savaştan kaçıyorsa ve Avrupa'da sığınmaya başvurma imkanı varsa, aynı imkanı Ukraynalılara sunuyoruz. Tek bir farkı var; coğrafi farklılık var. Suriye Orta Doğu'da yer alan bir ülke. Ukrayna ise doğrudan beş AB üye ülkesinin sınırında yer alıyor. Temel fark bu. Onun dışında aslen aynı ilkeleri işletiyoruz."

Türkiye'nin doğru şekilde Suriyelilere kapısını açtığını da belirten Schinas, "Biz Türkiye'ye 6 milyar avroluk destek vermeye çalışıyoruz. Bunun Türkiye'ye maliyeti çok daha fazla oldu ama biz elimizden geldiğince kendi rolümüzü yerine getirmeye çalıştık. Bu bağlamda, çifte standart olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
-2
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Mart 2022
İmsak 05:38
Güneş 07:03
Öğle 13:17
İkindi 16:40
Akşam 19:21
Yatsı 20:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. Wolverhampton Wanderers 30 49
7. West Ham United 29 48
8. Tottenham 28 48
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19