  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. DSÖ Açıkladı: KDC'de yılın başından bu yana 581 kişi maymun çiçeği virüsünden öldü

DSÖ Açıkladı: KDC'de yılın başından bu yana 581 kişi maymun çiçeği virüsünden öldü

Yayınlanma:
DSÖ Açıkladı: KDC'de yılın başından bu yana 581 kişi maymun çiçeği virüsünden öldü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yılın başından bu yana 581 kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ'den yapılan açıklamada, KDC'deki salgınla ilgili veriler paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yılın başından bu yana 581 kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ'den yapılan açıklamada, KDC'deki salgınla ilgili veriler paylaşıldı.

Açıklamada, yılın başından bu yana 581 kişinin maymun çiçeği virüsü nedeniyle öldüğü belirtildi.

Ülkedeki salgının boyutlarına işaret edilen açıklamada, 12 bin 569 kişide maymun çiçeği tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, maymun çiçeği vakalarının başkent de dahil ülkenin 26 ilinin 22'sinde rapor edildiği vurgulandı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Sağlık
​​​​​​​Divertikülitin 6 belirtisine dikkat!
​​​​​​​Divertikülitin 6 belirtisine dikkat!
Uyuz, cinsel partnere ve ev halkına daha kolay bulaşıyor
Uyuz, cinsel partnere ve ev halkına daha kolay bulaşıyor
Menisküsler de Zamanla Yaşlanır
Menisküsler de Zamanla Yaşlanır
Diz ağrısı çekenlerin sayısı hızla artıyor! Peki ne yapılmalı?
Diz ağrısı çekenlerin sayısı hızla artıyor! Peki ne yapılmalı?
Türk insanının yüzde 80’i diş fırçalamayı bilmiyor
Türk insanının yüzde 80’i diş fırçalamayı bilmiyor
Çocukluk çağında yaşanan travmatik olaylar belleğe kaydediliyor
Çocukluk çağında yaşanan travmatik olaylar belleğe kaydediliyor
Çocuklarda ilk sırada antibiyotik alerjisi görülüyor
Çocuklarda ilk sırada antibiyotik alerjisi görülüyor