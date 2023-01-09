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Doğru yürüyüşte duruş neden önemli?

SAĞLIK 09.01.2023, 12:12
Doğru yürüyüşte duruş neden önemli?

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Demirci, doğru yürüyüş yapmanın önemli püf noktaları ve doğru ekipman kullanmanın önemine dikkat çekti.

Yürüyüş yaparken postür önemlli! 

Yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Prof. Dr. Deniz Demirci, “Egzersiz olarak yürüyüş yaparken doğru teknik, sakatlanmaları önlerken, antrenmanınızı daha etkili ve keyifli hale getirir. Yürüyüşte postür yani duruş önemlidir. Yürüyüş yaparken, başınızı dik tutun, ileriye bakın. Çeneniz nötr bir pozisyonda olmalı, çok yüksek olmamalı veya göğsünüze doğru sıkışmamalıdır. Omuzlarınız geride ve rahat olmalı, kambur durulmamalıdır.” dedi.

Sabit adım uzunluğu korunmalıdır

Yürüyüşte adım uzunluğunun sabit olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Demirci, “Adım uzunluğu yürüyüşte önemlidir, yapılan yürüyüşün türü ne olursa olsun adım uzunluğu sabit bir şekilde korunmalıdır. Yürüyüş yaparken her zaman bir ayak daima yerle temas halinde olmalıdır. Yürüyüş, önce topuk vuruşu ile başlar, ardından ayak topuğa kadar yuvarlanır ve ayak parmaklarından güçlü bir itme ile bitirilir. Daha uzun adımlara değil, daha hızlı adımlara odaklanılır. Yürüyüş esnasında kol salınımları önemlidir. Bu, yürüyüşü tüm vücut egzersizi haline getirir.” dedi. 

Prof. Dr. Deniz Demirci, “Yürürken konuşabiliyor ancak bir şarkının sözlerini söyleyemiyorsanız tempolu yürüdüğünüzü anlayabilirsiniz.” dedi.

Atletik giysiler tercih edilmeli… 

Yürüyüş kıyafetlerinin rahat olmasına ve özgürce hareket edebilmek için çok sıkı olmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Deniz Demirci, “Bazı atletik giysiler, nemi cildinizden uzak tutmaya yardımcı olan özel polyester veya naylon ter emici kumaştan yapılır. Teri kumaşın dış yüzeyine taşıyarak hızla buharlaşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yürüyüş boyunca vücut ısınız değişebileceğinden kat kat giyinmek faydalı olabilir.” dedi. 

Yürüyüş ayakkabısı rahat olmalı ve yeterli destek sağlamalı

Yürüyüş yaparken ayakkabı seçiminin de önemini vurgulayan Prof. Dr. Deniz Demirci, “Rahat, yeterli destek sağlayan ve ayakta su toplamasına neden olmayan herhangi bir ayakkabı veya spor ayakkabı ile yürüyüş yapabilirsiniz. İşe yürüyerek gidecekseniz her zamanki iş kıyafetlerinizi rahat bir çift ayakkabı ile giyebilir ve işe gittiğinizde ayakkabılarınızı değiştirebilirsiniz.” tavsiyesinde bulundu.

Uzun yürüyüşler için bu önlemleri alın

Uzun yapılması planlanan yürüyüşlerde de bazı tedbirlerin alınabileceğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Demirci, “Uzun yürüyüşler için küçük bir sırt çantasına biraz su, sağlıklı atıştırmalıklar, yedek bir üst, güneş kremi ve güneş şapkası almak yararlı olabilir. Düzenli olarak daha uzun yürüyüşlere çıkmaya başlarsanız, su geçirmez bir ceket ve daha zorlu rotalar için bazı özel yürüyüş ayakkabıları almanız gerekebilir.” dedi.

Yemeklerden önce veya sonra yürüyün!

Yürüyüşü artırmak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Deniz Demirci, “Haftanın çoğu günü en az 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapın. Haftada 1-2 kez işe yürüyerek gidin. Molalarınızda 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın. Yemeklerden önce veya sonra 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın. Merdivenlerden inip çıkın; asansör ve yürüyen merdivenleri kullanmaktan kaçının. Evdeyken de aktif olun. Biraz bahçe işi yapın. Köpeğinizi gezdirin. Markete yürüyerek gidin.” diye konuştu.

Güvenli yürüyüş için tavsiyeler!

Prof. Dr. Deniz Demirci, güvenli yürüyüş için önerilerini de şöyle sıraladı:

  • Mümkün olan yerlerde kaldırımlarda yürüyün. Caddelerde yürüyorsanız, her zaman karşıdan gelen trafiğe dönük olun.
  • Hava karardıktan sonra yürümekten kaçının. Yürümeyi seçerseniz, iyi aydınlatılmış caddelerde yürüyün, yansıtıcı aksesuarlar ve açık renkli giysiler giyin, bir el feneri, bir düdük ve bir cep telefonu taşıyın.
  • Bir misyonla yürüyün. Nereye gittiğinizi biliyormuş gibi görünmeye çalışın ve tempolu yürüyün.
  • Nerede ve ne zaman yürüyeceğinizi birilerine bildirin ki nerede olduğunuzu ve ne zaman döneceğinizi bilsinler.

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