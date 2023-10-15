Doğal Afetlere Tıbbi Yaklaşım: 2. Tıp Öğrenci Kongresi Üsküdar Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumunda düzenlenen 2. Tıp Öğrenci Kongresi (ÜSCOM), gelecekte sağlık sistemine liderlik edecek öğrencilere medikal, psikososyal, cerrahi ve yönetimsel yönleriyle doğal afetlere yönelik bilgi ve bilinç aktarımı yapmayı hedefliyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci: Geleceğin Hizmetkarları Yetiştiriliyor

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, her bireyin kendi geleceğine hizmet ettiğinde ülkesine hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, depremin sadece Suriye dahil 26 milyon kişiyi etkilediğini ve en az 2 bin ampütasyonu engellediklerini belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Hekimlik İnsanlara İyilik Yapmayı Hedefler

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hekimlik mesleğinin aslında insanlara yardım etmeyi amaçladığını vurgulayarak, hekimlerin iyi insanlar olmaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, hekimlerin bir vizyona sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

Doğal Afetlere Tıbbi Yaklaşım Konulu Uluslararası Kongre

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen kongre, bu yıl uluslararası katılımla düzenlendi. Kongrenin teması, depreme odaklanarak "Doğal Afetlere Tıbbi Yaklaşım" olarak belirlendi.

Doğal Afetlerin Küresel Etkileri

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, dünya genelinde afet sayısının arttığını ve BM'ye göre 2030'da 560'a çıkacağını öngördüğünü açıkladı. Türkiye'de de afet risklerinin arttığını belirten Dr. Birinci, dünya genelinde yaşanan afetlerin Türkiye nüfusunun 2.5 katı kadar insanı etkilediğini ifade etti.

Afetlerin Mali Etkileri

Dr. Birinci, depremlerin mali etkilerine de değinerek, Düzce depreminin 22 milyar dolarlık maliyetle gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 12'sini yok ettiğini söyledi. Ayrıca, Maraş depreminin şu an hesaplanan maliyetinin 104 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

Afetlerin Sosyolojik Değişimleri

Depremin sosyolojik değişimlere yol açtığını vurgulayan Dr. Birinci, Sağlık Bakanlığı olarak deprem şartlarında alınan ciddi kararları ve acil müdahaleleri anlattı. Ayrıca, kronik hastalığı olanların ilaçlarını hastalara ulaştırdıklarını ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin olay yerine gönderildiğini belirtti.

Topluma Hizmet İlkeleri

Dr. Şuayıp Birinci, topluma hizmet etme ilkesine vurgu yaparak, herkesin kendi geleceğine hizmet ettiğinde topluma hizmet ettiğini ifade etti. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün deprem bölgesinde yapılan operasyonu birlikte raporlamak istediğini kaydetti.

Afet Sonuçlarından En Az Etkilenmek

Afet durumlarında vatandaşların ilk 72 saat içinde kamu hizmetlerine ulaşmasında aksaklıkların normal olduğunu belirten Dr. Birinci, afet sonuçlarından en az etkilenmek için hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı.

İnsana Duygusal Destek

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, tıp öğrencilerine insana duygusal ve ruhsal destek sunmanın önemini vurguladı. Afetlerin kriz anları olduğunu belirterek, doğru iletişim kurmanın önemine dikkat çekti.

Kriz Anlarında İnsana Ulaşmak

Prof. Dr. Hikmet Koçak, depremin yaşandığında farkındalık oluşturmanın ve tedbir almanın önemini vurguladı. Aynı zamanda, kongrenin organizasyon, cerrahi yaklaşım, dahili yaklaşım ve psikososyal yaklaşım konularında önemli bilgiler sunacağını belirtti.