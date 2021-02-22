DİYETTE KAÇAMAK YAPINCA GERİ DÖNÜŞ

Tabiki bazen özel günler olabilir. Stres, sinir, sıkıntı gibi kavramlar yeme düzenini olumsuz yönde etkileyebilir. önemli olan bunu sürekli bir alışkanlık haline getirmemektir. Yapılan kaçamaktan sonra hemen eski düzene ve sağlıklı beslenmeye geri dönmek gerekir.

Kaçamak söz konusu olunca bazı yöntem ve metotları sizinle paylaşmak isterim. Her zaman hatalar yapabileceğini ama yeni bir gün de telafi olacağını mutlaka kendinize aşılamalısınız. Küçük kaçamaklar bazen büyük suçluluk durumlarına sebebiyet verebilir. Bu durumlarda önemli olan bunun devamını getirmemektir. Her ne olursa olsun motivasyonu yüksek tutup tekrar kazanmaya çalışmalı ve başaracağınıza kendinizi odaklanmalısınız.

EYVAH DİYETİ BOZDUM !!!

Kaçamak normal ve sıradan bir olaydır. Sürekli olmadığı Ve ertesi gün normale dönüldünde hiçbir sakınca da oluşturmaz. Kaçamak yaptık diyelim bu dünyanın sonu değil. Yani bunca zaman gösterdiğiniz çaba boşuna gitmedi. Ertesi gün dikkatli beslenip biraz da yürüyüş yaparsak kaldığımız yere geri dönebiliriz. Her zaman için önemli olan bu dönüşü yakalamaktır. Kaçamaklar dönüşü olmadığında artık olay sağlıksız beslenmeye döner ve diyet biter.

DİYETTE KAÇAKAK!!!

Kaçamak yapacağımız gün yediklerimizden keyif alın ve vicdan azabına kapılıp stres yapmayın. Bu stres hormon dengenizi olumsuz etkiler. Önemli olan vücutta bu stresi barındırmak değil nereye döneceğinizi bilmektir.

Diyette yasak yoktur ; en azından ben bu düşüncedeyim. Kişi günlük ihtiyaç kalorisine dikkat ettiği sürece her türlü gıdadan faydalanmalıdır. Diyeti bozduktan sonra kaldığımız yerden devam etmenin en iyi başlangıcı da arınma listeleridir telafi dediğimiz bu arınma listeleridir. Hemen ertesi gün uygulanarak hem motivasyonu yüksek tutabiliriz hem de bir önceki günün aramasını sağlamış oluruz.

Kaçamak sonrası su düzenine devam etmekte toparlanma sürecinin en önemli adımlarından biridir. Diyetin bozulduğu günde içilen su miktarının artırılması gerekir.

Kilo verme sürecinde kendimizi ödüllendirmek en doğal hakkınızdır. Suçluluk duygusuna kapılmadan toparlanma sürecine başlamak gerekir. Fakat toparlanma sürecine girmeden kaçamak yapacağınız bir başka güne düşünüp plan yapmak diyette motivasyonu bozar. Bu yüzden sık kaçamaklardan uzak durmak en önemli kuraldır..