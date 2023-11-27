Diyabetle Mücadelede Büyük Buluşma Gerçekleşti

Diyabetin küresel bir sağlık sorunu haline gelmesiyle birlikte, Türk Diabet ve Obezite Vakfı, bu önemli konuda farkındalık yaratmak ve toplumu bir araya getirmek amacıyla "Hareket Et, Diyabeti Önle" etkinliğini düzenledi. Türk Diabet Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen kan şekeri ölçümleri ve sağlık kontrolleri katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

Etkinliğin onur konuğu olarak aramızda olan Türk Diabet ve Obezite Vakfı Onursal Başkanı, Türk Diabet Cemiyeti kurucularından, Nazif Bağrıaçık Kadıköy Diyabet Hastanesi Kurucusu, Türkiye’de diyabetin duayeni ve bu alanda birçok uzmanın yetişmesine öncülük etmiş Dr. Nazif Bağrıaçık, katılımcılar arasında yerini alarak, etkinliği onurlandırdı.

Bağdat Caddesi Lions Kulübü Kurucu Başkanı Güngör Gültekin'in günün anlam ve önemini içeren açılış konuşması ardından, Türk Diabet ve Obezite Vakfı'nın Başkanı Serpil Bağrıaçık, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Diyabetle mücadelede aktif bir toplum oluşturmak için bir araya geldik. "Hareket Et, Diyabeti Önle" etkinliğimiz, katılımcılarımızın büyük ilgisi ve etkileşimiyle dolu dolu geçti. Diyabetin önlenmesi ve yönetilmesi konusundaki farkındalığımızı artırmak adına attığımız bu adım, sağlıklı bir toplum vizyonumuza önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Danacı konuşmasında diyabetin tarihine vurgu yaparak, geçmişten günümüze diyabetin önemini vurguladı. NB Kadıköy Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Enver Göncüoğlu'nun diyabetle ilgili bilgilendirici sunumu, etkinlik boyunca sağlık konularına odaklanan bir atmosfer yarattı. Etkinlikte yer alan Wake N Bake İşletme Sahibi, Chef Rôtisseur (Chaîne des Rôtisseurs) Araz Aknam ve Wake N Bake Intercontinental Gastro Club Chef Samet Enes Hakyemez sağlıklı beslenme önerileri ve "Obezite ve Diyabette Farkındalık" konulu söyleşileriyle katılımcıları aydınlattı. Ayrıca, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapılarak etkinlik kapsamında düzenlenen spor aktivitesi katılımcıların yoğun ilgisi ve eşliğinde büyük bir coşku ile gerçekleşti. Lions kulüplerinin etkinlik için hazırlamış olduğu diyabetik ve sağlıklı ürün ikramları ise etkinlik alanında farkındalık yarattı.

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz önderliğinde "Hareket Et, Diyabeti Önle" temasına dikkat çeken bisiklet turu ise; diyabetle mücadelede önemli bir adım atmış ve toplumu sağlıklı bir yaşam konusunda bilinçlendirmeye davet etti.

Türk Diabet ve Obezite Vakfı’nın öncülüğünde; Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve etkinliğe ev sahibi yapan tüm paydaşlar; “Diyabetle mücadelede toplumun bir araya gelmesi, bilgi paylaşımı ve farkındalığın artırılması adına gelecek yıllarda daha büyük çaplı ve etkili etkinliklere ev sahipliği yapma hedefiyle hareket edeceklerinin” altını çizdi.