Diş tedavilerinde dijital teknolojinin gücü

Doç.Dr.İlhan Metin Dağsuyu, diş hekimliği teknolojisindeki ilerlemeler, teşhisi hızlı ve kolay bir hale getirirken, tedavilerin geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında daha verimli ve hata payı az planlanmasını sağlıyor dedi.

Digital dişhekimliği uygulamaları aynı zamanda randevu sayısını, hem de klinikteki her bir seansın süresini azaltıyor.

İleri digital yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen tedaviler son derece estetik ve doğal sonuçları ile hastaların sağlıkla ve özgürce gülümsemelerine fırsat tanıyor.

Özellikle yurtdışından diş tedavisi için gelen hastalara, tedavi sürelerinin kısalığı ve hata payının azlığı sebebi ile daha konforlu sonuçlar sağlıyor. Doç.Dr.İlhan Metin Dağsuyu, tedavi bitimi sonrası kalan günler de hastalara, tarihi ve coğrafi özellikleri sebebiyle gezilecek sayısız yere sahip olan İstanbul’da kaldıkları süre içinde hem tatil hem tedavi deneyimini bir arada sunduğunu açıkladı.

Digital diş tedavi yöntemi uygulandığında, hastadan ağız içi tarayıcı ile ölçü alınıyor. Bu teknik, geleneksel yöntem olan kaşık yönteminden çok daha az hastayı rahatsız ediyor. Ölçü alımı sırasında oluşan mide bulantısını ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda çok daha doğru ağız ölçüsünün alınmasına sebep oluyor.

Ağız içi tarayıcı ile ölçü alındıktan sonra, üç boyutlu tasarım yazılımları ile hastanın yüz karakteristikleri dikkate alınarak üretilen Mock-up uygulaması ile daha tedaviye başlamadan kendisi için yapılan gülüş tasarımını hastalar ağzında deneyebiliyor ve değişiklik talep edebiliyor. Hekim de tasarımı hem estetik, hem de teknik kriterler açısından gerçek ağız ortamında değerlendirme imkanı bulmuş oluyor.

Doç.Dr.Dağsuyu, sağlık turizmi ile gelen hastalarımızın diş tedavilerini, digital teknoloji kullanarak gerçekleştirirken daha kısa sürede, daha estetik ve sağlıkla gülümseyen memnun hasta sayısının gün geçtikçe arttığını paylaştı.