Diş macunu florürlü mü olmalı yoksa florürsüz mü?

Her geçen gün raflarda yerini alan yeni markalarla tanışmak ve hastaların beklentilerine göre kategorize edilen yeni ürünleri de görmek mümkün. Bu ürün çeşitliliği arasından seçim yapmaya çalışan ebeveynlerin kafasında ise tek bir soru ‘Çocuğum için hangi diş macununu tercih etmeliyim?’ Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir bu sorunun cevabını yanıtlıyor…

“Diş fırçalama alışkanlıklarını yeni yeni kazandırmaya başladığımız çocuk yaş grubundaki hastalarımızın diş macunu seçiminde en çok önem verdikleri, diş macununun ambalajı ve tadı olurken; bizim önceliğimiz içeriği ve flor konsantrasyonudur.” açıklamasında bulunan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir sözlerine şöyle devam etti: “Karar aşamasında asıl belirleyici olan faktörler ise, çocuğun yaşı ve çürük risk durumudur. Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Akademisi’nin yönergeleri doğrultusunda; ilk süt dişleri çıkmaya başladıktan sonra florlu macun kullanılmaya başlanmalıdır ve 3 yaşa kadar pirinç tanesi, 3 yaştan 6 yaşa kadar bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılması yeterlidir.”

Hangi tip diş macunu kullanılmalı?

Florun diş çürüğü oluşumunu önleme ve ilerlemesini durdurmada tartışması güç bir öneme sahip olduğunun altını çizen ve çoğu diş macununun içinde temel bileşen olarak yer aldığını aktaran Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir, “Diş macununun çocuğun yaşına ve çürük risk durumuna göre, hangi konsantrasyonda flor içermesi gerektiği çocuk diş hekimi tarafından belirlenmelidir. Farklı şikayetlere özel olarak üretilen pek çok diş macunu arasından, çocuk yaş grubundaki hastalarımızda kullanılmak üzere bizim için en çok önem taşıyan ise, mine yapısını güçlendirmek için üretilen özel macunlardır. Dişlerin kemik içinde geliştiği dönemde, mineral içeriklerinin yetersiz kalması sebebiyle, dişler beyaz opak lekelerle veya kahverengi yumuşak bir yapıyla sürebilir” dedi.

Mine yapısını güçlendiren macunlar seçilmeli

“Kliniklerimizde çok sık karşılaştığımız ve ebeveynlerin çürükle karıştırdığı bu gibi özel durumlarda mine yapısını güçlendirmesi için özel macunlar tercih etmemiz gerekebilir” açıklamasında bulunan Dt. Nurgül Demir sözlerine şöyle devam etti: “Bu macunların içeriğindeki, flor ve kalsiyum gibi bileşenler, hasarlı mineyi onararak, güçlenmesine yardımcı olurken; aynı zamanda dişleri çürüğe sebep olabilecek risk faktörlerine karşı da korur. Çocuklara, günde 2 kez ve çocuğun yaşı için önerilen miktarda diş macunu kullanarak, diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Dişler, genç erişkinlik dönemine kadar mutlaka ebeveyn kontrolünde fırçalanmalı; diş fırçalamanın bitiminde macunun tükürtülmesi sağlanmalı veya yapılamıyorsa macun diş yüzeylerinden silinerek uzaklaştırılmalıdır. ‘Uzman bir hekim’ tarafından ‘hastanın çürük risk durumu’na göre, profesyonel olarak, seçilerek önerilen ürünlerin, sadece ‘doğru’ ve ‘yeterli’ kullanımının zararsız olduğunu, özellikle bebek ve çocuk yaştaki hastalarımız için vurgulamak gerekir.”

Dikkat edilmesi gereken 5 madde

1-Dişler genç erişkinlik dönemine kadar ebeveyn kontrolünde fırçalanmalıdır.

2-Diş macunundan optimum fayda sağlayabilmemiz için diş fırçalamanın doğru teknikle yapılması önem taşımaktadır.

3-3 yaşa kadar pirinç tanesi, 3 yaştan 6 yaşa kadar bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılması yeterlidir.

4-İlk süt dişleri çıkmaya başladıktan sonra florürlü macun kullanılmaya başlanmalıdır.

5-Bebek ve çocuk yaş grubundaki hastalarda diş macunu seçimi için mutlaka çocuk diş hekimine danışılmalıdır.