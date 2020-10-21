Diş Çıkarma Evresindeki Bebekler Artık Mışıl Mışıl Uyuyacak

Ciddi yan etkiler nedeniyle Amerika’da FDA tarafından lidokain ve benzokain gibi anestezik içeren bebek diş çıkarma jellerinin yasaklanması ardından, bebekleri rahatlatan, etkinliği klinik araştırmalarla ispatlanmış güvenilir bir diş çıkarma jeli arayışına Farmalink Sağlık Ürünleri etkin bir çözüm sunuyor.

Bebeğinizin diş çıkarma sürecini kolaylıkla atlatmasına yardımcı olacak, dünyada 100’e yakın ülkede kullanılan ve Amerika Gıda İlaç dairesi FDA tarafından onaylı ürün Gengigel® Teething Jel Türkiye’de de pazara verildi.

Cildimizin gözde molekülü hyaluronik asit, bebeklerde diş çıkarma bağlı rahatsızlıkları gidermede etkili olduğu belirtildi. Klinik çalışmalar, vücudumuzda ve diş eti dokusunda doğal olarak bulunan Yüksek Moleküler Ağırlıklı (YMA) Hyaluronik asit içeren Gengigel® Teething diş çıkarma jelinin, bebeklerin ağız içini koruduğu ve tedavi sürecine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Diş çıkarmaya bağlı oluşan ağrı, şişme, kızarıklık, artan salyayı etkili bir şekilde kontrol altına alıp bebeklerin uyku kalitesini önemli ölçüde arttırdığını ortaya koydu.

Gengigel® Teething diş çıkarma jelinin etkinliğinin yanı sıra, bebek dostu doğal, güvenilir içerikleri de uzmanların tavsiyesinde önemli bir etmen. Lidokain, benzokain gibi anestezik ürünler, alkol, renklendirici, şeker, yapay tat, glüten, laktoz, paraben, SLS ve GDO içermiyor.

Gengigel Teething®, diş çıkarma jeli, eczanelerde, önde gelen pazar yerlerinde (Trendyol, Hepsiburada, N11) ve www.gengigel.com.tr ’de satılıyor. Jel sayesinde bebeğinize ilaç vermeden diş çıkarma esnasında oluşabilecek ağrı, şişme, kızarıklık gibi belirtileri güvenli ve etkili bir şekilde giderebilir, bebeğinizin mışıl mışıl uymasına yardımcı olabilirsiniz.