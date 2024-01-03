Dikkat Uzmanı Uyarıyor: 50 yaşına kadar 12 dişinizi kaybedebilirsiniz!

Diş Hekimi Yunus Dener, yetişkinlerde sık rastlanan ama az bilinen diş kaybı problemi hakkında şu bilgileri verdi:

ÇOĞU YETİŞKİN DİŞLERİNİ KAYBETMEYE HANGİ YAŞTA BAŞLAR?

“Bir yetişkinin ortalama 32 dişi vardır. Yirmilik dişlerini çektirmek zorunda kalanlar 28 dişe sahiptir. Yetişkinlerin 50-64 ve 65-74 yaş arası dişlerini kaybetmeye başlaması beklenebilir. Ancak birçok yetişkin çok daha erken yaşlarda dişlerini kaybetmeye başlar. İlk kayıpların başlangıcı 17 yaşa kadar inebilmektedir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 50 yaşına gelindiğinde, Amerikalılar ortalama 12 diş kaybediyor (20 yaş dişleri dahil). Türkiye’de böyle bir istatistik yok ama ABD’deki bu veriler, yetişkinlerde erken yaşta diş kaybı problemlerinin boyutuna ışık tutması açısından çok önemli bir göstergedir.

YETİŞKİNLERİN DİŞLERİNİ KAYBETMEYE BAŞLAMALARININ 5 NEDENİ

TRAVMA: Trafik kazası, spor yaparken çene - baş bölgesine alacağınız şiddetli darbeler, dişlerinizin anında kırılmasına neden olabilir.

Yaşanan travmanın boyutuna göre, dişin kökü ve çevresindeki destekleyici kemik yapıları zarar görmediği sürece travmanın verdiği zarardan kurtulmak mümkündür.

Dişinizle gazoz şişesi açmak da travma nedenidir. Kırıklara, çatlaklara ve diş kaybına yol açabilir. Kabuklu gıdaları diş ile kırmaya çalışırken ya da kapak, ambalaj gibi şeyleri açmaya çalışırken yaşanan diş kayıpları sanılandan çok daha yaygın bir problemdir.

HASTALIK: Diş eti hastalığının yanı sıra diyabet, kanser, osteomiyelit ve otoimmün hastalıkları gibi kronik hastalıklar yetişkinlerin erken yaşta dişlerini kaybetmesine neden olabilmektedir.

DİŞ ETİ HASTALIĞI: Diş hijyeninin ısrarla ihmal edilmesinin bir sonucudur. Görmezden geldiğiniz küçük işaretler zamanla büyür ve kemiği yok ederek diş kaybına neden olur. Gevşek veya düşme eğilimli dişler, ağız kokusu, şişmiş diş etleri, diş eti hastalığının erken belirtisidir.

STRES: Stres çoğu zaman bruksizm olarak bilinen bir psikolojik süreçte dişleri sıkma veya gıcırdatma şeklinde kendini gösterir. Bir kişi uzun süreli stres ile bruksizm yaşamaya devam ederse, dişlerini aşındırabilir, çatlaklar oluşturarak diş yıkımını hızlandırabilir, hatta dişlerin basınç ile gevşeyip sallanır hale gelmesine neden olabilir.

HORMONLAR: Hormon seviyelerinizdeki dramatik dalgalanmalar dişlerinizi ve çenenizi etkileyebilir. Bunun en yaygın örnekleri kadınlarda hamilelik ve menopoz dönemlerinde görülür.

DİŞLERİMİZİN DÜŞMEMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Peki, dişlerimizin erken yaşlarda dökülmesini önleyebilir miyiz?

Diş Hekimi Yunus Dener dişlerimizin ömrünü uzatmak için neler yapabileceğimiz konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor:

TEMİZLİK: Her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayın. Diş araları için diş ipi kullanmaya özen gösterin.

SU İÇİN: Düzenli su içmek ağzınızı nemli tutarak ağız kuruluğunu ve bakteri üremesini önler. Su, bağışıklık sisteminiz için harika bir savunmadır.

DÜZENLİ DİŞ HEKİMİ RANDEVULARI: Diş hekiminizi yılda en az iki kez ziyaret etmelisiniz. Düzenli randevular, olası sorunlara karşı diş hekiminizin sizi erken uyarmasını sağlayacaktır.