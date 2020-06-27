Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisyle mücadele döneminde hizmete alınarak İstanbul'da sağlığın önemli merkezlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, personelinin özverili çalışmasının mihenk taşını oluşturduğu sağlık stratejisiyle şifa dağıtmaya devam ediyor.

İlk kez geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından tüm dünyaya hızla yayılan Kovid-19 ile ülkeler de adeta sağlık altyapılarının test edildiği büyük bir sınava tabi tutulmuş oldu.

Türkiye, birçok ülkede sağlık sistemlerinin çökmesine neden olan Kovid-19'a yönelik kararlılıkla sürdürdüğü mücadelesinde dikkatleri üzerine çekerken, bir yandan da çok kısa süre içerisinde hizmete alınan birçok hastaneyle olası mağduriyetlerin de önüne geçti.