DEÜ Tıp Fakültesindeki antikor araştırması 3. doz aşının etkililiğini ortaya koydu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hastane bünyesindeki sağlık çalışanlarında yaptıkları antikor çalışması sonucu üçüncü doz aşısını olmuş kişilerin antikor düzeylerinin arttığını ve yeterli düzeye eriştiğini saptadıklarını bildirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan ve üç doz aşısını olan 293 sağlık çalışanının antikor seviyelerinin ölçüldüğü araştırmanın sonuçları basın toplantısıyla açıklandı.

Rektör Prof. Dr. Hotar, üniversite ve hastane olarak Kovid-19 sürecinde yürüttükleri faaliyetleri anlatarak bu süreçte açtıkları Kovid-19 İzleme Merkezi bünyesinde önemli araştırmalara imza attıklarını dile getirdi.