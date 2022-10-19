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Denetlenen 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan denetimlerde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 302 kozmetik ürün için 813 bin 584 lira para cezası kesildi.

SAĞLIK 19.10.2022, 14:43
Denetlenen 371 kozmetik üründen 302'si uygunsuz ve güvensiz çıktı

TİTCK tarafından, 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) insan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı kozmetik ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimleri yapıldı.

denetim sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Temmuz-Ağustos-Eylül 2022'de denetlenen 371 kozmetik üründen 295'inin teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi.

Bu ürünleri piyasaya sürenlere 813 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Denetlenen 69 ürün ise teknik düzenlemeye uygun bulundu.

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının incelemeleri sonucu tespit edilen, üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 6 bin 937 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

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