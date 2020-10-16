Demet Akalın'dan Jennifer Lopez'e ünlülerin tercihi ameliyatsız güzellik

Yeni nesil teknolojiler sayesinde ağrısız, acısız, iğnesiz, ameliyatsız güzelleşmek mümkün. Diğer uygulamalardan farkı olarak cilt altına iğne kullanmadan, yabancı madde enjekte edilmeden yapılan uygulamalar, dokuyu uyaran elastin bağ dokusunu onarıp birbirine bağlayarak askılama yapıyor. En güçlü lifting uygulaması olan operasyonla doğal yoldan 5 ile 10 yaş gençleşebiliniyor. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, George Clooney gibi dünyaca ünlü birçok isim tarafından tercih edilen uygulamanın Türkiye'deki müdavimi ise Demet Akalın.

10 yaş gençleştiriyor

Uygulama hakkında bilgi veren Kozmotolog & Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir “İp askı, iğne ve ameliyat olmadan yeni nesil teknolojilerle doku uyarımı gerçekleştirerek elastin bağ dokusunu sıkılaştırıp, kolajenleri arttırarak hücreleri tamir ediyor. Böylelikle ifade kaybı olmadan 5 ile 10 yaş arasında doğal gençleşme sağlamaktayız. Bu, yabancı madde enjekte etmeden doğan gençleşme sağlayan en güçlü uygulama” dedi.

Ödüllü uygulama

Ultrason ve radyofrekans enerjisiyle sinerji yaratarak dokuları uyararak kolajenleri arttırıp işlevi azalmış, solgun hücreleri canlandıran uygulamayla sarkmaların ve kırışıklıkların önüne geçildiğini aktaran Songül Durur Zevzir “Ödüllü uygulamayı tercih eden her yaştan ve cinsiyetten danışanlarımız var. İnsanlar kısa sürede acısız şekilde 5-10 yaş gençleşmek istiyor” diye konuştu.

Yurtdışında çok popüler

Amerika'da ve Avrupa'da estetik operasyonlarda ameliyat ve cerrahi işlemlerin artık tercih edilmediğini belirten Zevzir, "Yeni nesil ameliyatsız estetik teknolojileriyle hücreler tamir edildiği için yüz şekli bir başkasına benzemeden, ifade kaybına uğramadan, kişinin kendi doğallığı korunarak kişi yıllar önceki haline dönüyor. Jennifer Lopez, Kim Kardashian, George Clooney gibi dünyaca ünlü birçok isim tercih ediyor" dedi.

Demet Akalın, iğnesiz ve ameliyatsız güzellik seviyor

Estetik uygulamaları Türkiye'deki ünlüler arasında da çok popüler. Son olarak Seda Sayan’ın yaptırdığı operasyonlar, çok konuşulmuştu. Ancak Seda Sayan’ın uygulamaları cilt altına iğnelerle yapılan bir madde içeriyor.

Öte yandan Demet Akalın’ın tercihi ise ağrısız, iğnesiz güzellik. İğne, ameliyat sevmediğini sıkça dile getiren Demet Akalın’ın geçtiğimiz hafta yaptırdığı uygulamayla doğal bir görünüm elde ederek daha da gençleşmesi takipçileri tarafından da çok beğenildi ve övgüler yağdırıldı. Ünlü ismin, bir hafta aralıklarla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, uygulamanın oluşturduğu etki net bir şekilde görülebiliyor.